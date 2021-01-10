مقتل ثلاثة أشخاص بانهيار ثلجي في مدينة روسية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 10 يناير 2021, 03:00 مساء
عناصر الإنقاذ التابعون لوزارة الطوارئ الروسية ينقلون أحد من طمرتهم الثلوج في منتجع ببلدة تالناخ، 9 يناير 2021 (أ ف ب)

قضى ثلاثة أشخاص بانهيار ثلجي اجتاح منتجعًا للتزلج خارج مدينة نوريلسك القطبية الشمالية في روسيا ليلًا، بحسب ما أعلن، السبت، محققون روس.

وأوضحت لجنة التحقيق في الجرائم الكبرى أنها أُخطِرَت في الدقيقة الثلاثين بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي (17,30 بتوقيت غرينتش) بأن انهيارا ثلجيا أدى إلى طمر أربعة مبانٍ في مجمع أوتدلنايا جورا للتزلج في بلدة تالناخ، على بعد 25 كيلومترًا شمال نوريلسك، وفق «فرانس برس».

وسحب رجال الإنقاذ جثث امرأة في الثامنة والثلاثين وطفلها البالغ 18 شهرًا وزوجها البالغ الخامسة والأربعين. وعثر على مراهق في الرابعة عشرة على قيد الحياة و«نُقل إلى المستشفى مصابا بجروح خطيرة».

وأشارت لجنة التحقيق إلى أنها فتحت قضية جنائية في وفيات ناتجة عن الإهمال سببها مخالفات تتعلق بالسلامة.

وغالبا ما تحصل عواصف ثلجية ضخمة في مدينة نوريلسك في أقصى شمال روسيا، على بعد 2878 كيلومترًا إلى شمال شرق موسكو.

وتعتبر حوادث الانهيارات الثلجية شائعة في روسيا.

وفي ربيع العام 2019، لقي سبعة متسلقين حتفهم في انهيار ثلجي في جبال ألتاي بسيبيريا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ريال مدريد يرفض هدية سوء الأحوال الجوية في ليلة استفاقة ميسي
رياضة عالمية
بيرلو: كورونا؟ هناك مشاكل أخرى تواجه يوفنتوس
رياضة عالمية
ترامب يواجه احتمال إطلاق إجراءات عزله للمرة الثانية
دولى
وفاة مدرب الأجيال يوسف الشوشان في حادث سير
رياضة محلية
الرياضة الليبية تودع الحارس الهداف محمد لاغا
رياضة محلية
«تويتر» يغلق حساب ترامب
دولى
باشاغا يؤكد استعداده لتولي رئاسة الوزراء في حكومة وحدة وطنية
ليبيا
رئاسة ترامب تترنح وسط دعوات لاستقالته أو عزله
دولى
داخلية الوفاق: تأمين مقر مركز الدراسات التاريخية بعد تعرضه لتهجم من مجموعة
ليبيا
شخصيات ثقافية ومهتمون بالشأن العام يوجهون «نداء عاجلا» لإنقاذ مركز الدراسات ...
ليبيا
برنامج «فلوسنا» | هل مماطلة من «المركزي» أم أسباب أخرى لتراجع قيمة الدينار
فيديو
تصنيف دولي: جواز السفر الليبي ضمن الـ10 الأسوأ عالميًّا
ليبيا
 المزيد من منوعات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دور الجهاز المناعي واللقاحات في مقاومة «كورونا»