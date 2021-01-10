الشرطة البريطانية تنتفض.. والنتيجة «حبة بطاطا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 10 يناير 2021, 12:40 مساء
مزارعون يحصدون البطاطا في منطقة غودونفيل في وسط فرنسا، 11 سبتمبر 2020 (أ ف ب)

بعدما جندت طاقات كبيرة إثر تلقي بلاغ من أحد المتنزهات عن إمكان العثور على بقايا بشرية في شمال شرق إنجلترا، خلصت الشرطة البريطانية إلى أن الجسم المشبوه ليس سوى.. حبة بطاطا.

وأوفدت الشرطة فريقا من الخبراء والكلاب البوليسية لتمشيط حقل موحل قرب قرية وينالتون حيث ظنت امرأة تتنزه مع كلبها أنها عثرت على بقايا بشرية وأرسلت حتى إلى قوات الأمن صورة لما ظنّت أنها قدم إنسان، وفق «فرانس برس».

وأوضحت شرطة نورثمبريا أنها اكتشفت بعد تفتيش المكان «أن إصبع القدم ليس سوى حبة بطاطا مع فطر نابت بجانبه».

وأضاف ناطق باسم الشرطة «لا يسعنا سوى الإشادة بفطنة هذه المرأة التي قدمت لنا البلاغ»، داعيا كل من يقع على بقايا بشرية محتملة إلى القيام بالأمر عينه، «وفي حال تبين أنها مجرد خضر، ستكون كلابنا البوليسية ممتنة لكم».

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