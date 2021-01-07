ياباني احترف الغش للفوز ببطاقات «بوكيمون»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 07 يناير 2021, 03:00 مساء
بطاقات «بوكيمون» في واشنطن، أغسطس 2019 (أ ف ب)

أوقفت الشرطة اليابانية رجلا دفعه شغفه بشخصيات «بوكيمون» إلى ادعاء فوزه عشرات المرات ببطاقات مرتبطة بهذه الكائنات في لعبة تنظمها شركة محلية من خلال حفره على عصيّ مثلجات عبارة تؤكد فوزه زورًا بالجوائز.

ويُشتبه في حفر هذا الرجل البالغ 43 عاما عبارة «لقد فزت ببطاقة غاري-بوكيمون» على ما لا يقل عن 25 عصا مثلجات في إطار مسابقة نظمتها شركة «غاريغاري-كون» اليابانية، وفق وسائل إعلام يابانية، وبحسب «فرانس برس».

وإثر استغرابها حصول شخص واحد على هذا العدد الكبير من العصيّ الفائزة التي يُفترض أن تكون نادرة، أخطرت الشركة المنظمة المسابقة الشرطة بالموضوع، وفق وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء.

وأوضحت قناة «إن إتش كاي» اليابانية العامة أن العصيّ المزورة «كانت محفورة بحرفية»، لافتة إلى أن الشرطة تعتزم التعمق في التحقيق في شأن التقنية التي استخدمها الرجل.

وأشارت شركة «غاريغاري-كون» إلى أن «عصيّ مثلجات فائزة مزيفة» لا تزال ربما قيد التداول وهي مطروحة للبيع عبر الإنترنت.

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