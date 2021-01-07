سجن شبكة صينية تهرب حراشف آكل النمل الحرشفي

حيوان آكل النمل الحرشفي في حديقة للحيوانات بسنغافورة، 30 يونيو 2017 (أ ف ب)

حكمت محكمة صينية، الثلاثاء، بالسجن لفترات تصل إلى 14 عامًا في حق 17 شخصا بتهمة إدخال أطنان من حراشف آكل النمل الحرشفي بصورة غير قانونية من نيجيريا.

وذكرت محكمة في مدينة ونتشو في شرق الصين أن الشبكة دينت باستيراد 23 طنا من حراشف آكل النمل الحرشفي، وهي أكثر الثدييات مواجهة لخطر الانقراض في العالم، بقيمة 180 مليون يوان «28 مليون دولار» من نيجيريا بين العامين 2018 و2019، وفق «فرانس برس».

وحُكم على رجلين وُصفا بأنهما «العقل المدبر» للشبكة، بالسجن بين 13 و14 عاما، فيما حُكم على الآخرين بالسجن فترات تتراوح بين 15 شهرا و12 عاما.

وذكرت المحكمة أن حراشف هذه الثدييات كانت تُهرب مع بضائع أخرى بصورة مموهة داخل «شحنات من الزنجبيل».

وكانت الصين شطبت حراشف آكل النمل الحرشفي من قائمتها الرسمية للمنتجات ذات الفائدة العلاجية في يونيو، كما رفعت تصنيف الحيوان إلى أعلى مستوى حماية في البلاد بسبب أعداده المتناقصة.

وتُستخدم حراشف هذه الحيوانات في الطب التقليدي الصيني لعلاج جملة من الأمراض والمشكلات الصحية بينها جلطات الدم، رغم عدم وجود أي دليل علمي على فائدتها الطبية.

وخلصت دراسات أجريت العام الماضي إلى أن آكل النمل الحرشفي كان الوسيط الذي نقل فيروس «كورونا المستجد» إلى البشر عند ظهوره لأول مرة في سوق بمدينة ووهان الصينية.

ومذاك، حظرت الصين بيع الحيوانات البرية لاستخدامها كمصدر غذائي في مثل هذه الأسواق.

وفي 31 ديسمبر، قالت الصين إنها أوقفت شبكة متهمة بإدارة أكبر عصابة لتهريب العاج في البلاد ونقل أنياب أفيال بملايين الدولارات من غرب أفريقيا إلى السوق المحلية الواسعة في البر الرئيسي.