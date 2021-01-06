طريق الحرير محورًا لمهرجان النحت على الجليد في الصين

زوار يجولون في المدينة الجليدية ضمن مهرجان النحت على الجليد بمدينة هاربين (شمال الصين)، 4 يناير 2021 (أ ف ب)

يشكل موضوع طريق الحرير محورًا لمهرجان النحت على الجليد الأكبر في العالم، الذي يقام ككل سنة في مدينة هاربين بشمال الصين، على مقربة من الحدود مع روسيا.

واجتذب المهرجان ملايين الزوار منذ إطلاقه العام 1985 في هذه المنطقة التي تُعدّ من الأشد صقيعًا في الصين، وتراوحت درجات الحرارة فيها الأربعاء، مثلًا ما بين 17 و28 درجة تحت الصفر، وفق «فرانس برس».

ويتيح المهرجان لزواره التجوّل في مدينة حقيقية من الجليد، فيها القباب والمآذن وأجراس الكنائس، تضاء ليلًا بأجهزة عرض متعددة اللون، إذ استُلهِمَت المنحوتات هذه السنة من طريق الحرير التي كانت تاريخيًّا تمرّ عبر آسيا الوسطى، وتربط الصين بأوروبا بواسطة قوافل الجمال.

وتشجيعًا للسياح على زيارة المدينة الجليدية رغم المخاوف من جائحة «كوفيد-19»، بادر المنظّمون إلى تخفيض سعر التذكرة وحددوها بمئة يوان «12 يورو».

ويستمر المهرجان إلى نهاية فبراير المقبل.