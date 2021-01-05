الدراجات الهوائية تعقد الحركة المرورية في برلين

درّاج يقود دراجته على مسلك خاص في جادة 17 بوسط برلين، قرب بوابة براندنبرغر الشهيرة، 7 ديسمبر 2020 (أ ف ب)

لطالما كان التنقل بالدراجة الهوائية سهلًا في برلين، غير أن ازدياد مستخدمي وسيلة النقل هذه من جراء جائحة «كوفيد-19» يعقد الحركة المرورية في شوارع العاصمة الألمانية.

فبرند ليشنر كان يمشي بهدوء على الرصيف في شارع فريدريشتراسيه الشهير في برلين عندما صرخ به أحد ركاب الدراجات الهوائية، طالبًا منه أن يحيد عن طريقه.

ويقول ليشنر الذي يعمل في قطاع التأمين بعدما استعاد أنفاسه: «يزداد الوضع سوءًا. وأنا أخشى الدراجات الهوائية أكثر من السيارات»، منددًا بسلوك بعض الركاب الذي «يزداد عدوانية»، وفق «فرانس برس».

تسجيل الدراجات الهوائية

منذ بدء انتشار وباء «كوفيد-19»، ازداد عدد سكان برلين الذين يستخدمون الدراجات الهوائية للتبضع أو للذهاب إلى العمل بنسبة 25 في المئة تقريبًا، بحسب سلطات المدينة.

ولا شك في أن وسيلة النقل هذه جيدة للحفاظ على الرشاقة وجودة الهواء والصحة العامة، وهي تحد من اكتظاظ المواصلات العامة.

غير أن الشرطة كشفت في المقابل ازديادًا في شكاوى المشاة ومخالفات ركاب هذا النوع من الدراجات، بحيث اقترحت رئيسة شرطة برلين، بربارا سلوفيك، إلزام مستخدمي وسيلة النقل هذه بتسجيل دراجاتهم لتسهيل التعرف على المخالفين.

وقالت في مقابلة مع «برلينر مورغنبوست» إن «أكثر من 50% من حوادث السير التي تتعرض لها الدراجات الهوائية سببها الركاب أنفسهم».

ولقي 17 مستخدمًا للدراجات الهوائية حتفهم هذه السنة في حوادث مرورية، أي أكثر بعشرة أشخاص من الحصيلة المسجلة العام الماضي في الفترة عينها.

غير أن حظوط اعتماد هذا الاقتراح قليلة جدًّا نظرًا «للتدابير البيروقراطية المتعددة» التي سيتطلبها، على قول راغنهيلد زورنزن من جمعية «تشينجينغ سيتيز» التي تروِّج لوسائل النقل المراعية للبيئة.

وتضم برلين نحو ثلاثة ملايين دراجة هوائية في مقابل 1.1 مليون سيارة مسجلة، بحسب زورنزن.

غير أن رئيسة شرطة برلين أثارت النقاش حول سلوك بعض ركاب الدراجات الهوائية الذي يعد فظًّا.

وكتبت جريدة «تاغسشبيغل» أخيرًا أن «كثيرين يظنون أنهم أفضل من الآخرين لأنهم يتنقلون بواسطة دراجة هوائية، فيتعرض المرء للإهانة والدفع. ولا بد من وضع حد لهذه الفوضى».