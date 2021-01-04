كشف نتيجة التحقيق في مقتل مراهقة فرنسية بماليزيا

عثر على جثة الفرنسية - الأيرلندية نورا كواران في ماليزيا بعد عشرة أيام من اختفائها العام 2019 (أ ف ب)

خلص التحقيق في قضية العثور على جثة الفرنسية - الأيرلندية، نورا كواران، في ماليزيا بعد عشرة أيام من اختفائها العام 2019 إلى أن مقتل هذه المراهقة البالغة الخامسة عشرة كان نتيجة «حادث مؤسف» في الأدغال وليس ناجمًا عن جريمة قتل أو عن اعتداء جنسي.

وفُقد أثر المراهقة العام قبل الماضي غداة وصولها مع عائلتها إلى مجمع سياحي بمحاذاة الأدغال على بعد نحو 70 كيلومترًا تقريبًا من جنوب كوالالمبور. وعُثر بعد عشرة أيام على جثة الفتاة التي كانت تعاني إعاقة عقلية طفيفة، وفق «فرانس برس».

وكانت الشرطة الماليزية أغلقت هذا الملف، مستبعدة احتمال وقوع عمل جرمي، ورأت أن مقتل الفتاة كان عرضيًّا. وخلص تشريح الجثة إلى أن الفتاة توفيت على الأرجح نتيجة نزف داخلي جراء الجوع بعدما أمضت أكثر من أسبوع في الغابة المدارية.

لكن عائلة الفتاة طالبت بتحقيق قضائي انطلاقًا من اقتناعها بأن نورا لم تكن قادرة على الخروج وحدها ليلاً من نافذة الشاليه، وبأنها بالتالي خُطِفَت.

ورأت المسؤولة عن التحقيق ميمونة أيد، الإثنين، أن «لا أحد متورطًا» في اختفائها وأن «من المرجح أن تكون قضت نتيجة حادث مؤسف».

وأكدت ميمونة أن الفتاة المراهقة غادرت منزل العائلة «بمفردها» قبل أن «تضيع في بستان النخيل» الذي كان مهمَلًا.