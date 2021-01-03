نعش أسود وسيف.. تشييع بيير كاردان

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 03 يناير 2021, 10:38 صباحا
المصمم الفرنسي بيار كاردان في متجره في باريس في 27 يونيو 2019 (أ ف ب)

شيعت عائلة المصمم الفرنسي بيير كاردان، صاحب التصاميم الاستشرافية وأحد الأسماء الطليعية في عالم الألبسة الجاهزة، خلال مراسم خاصة في مدافن مونمارتر، السبت، بعد أربعة أيام على وفاته.

وشُيّع كاردان نزولا عند رغبته في نعش أسود وببزته كعضو في الأكاديمية الفرنسية للفنون الجميلة، مع السيف الخاص بهذا المنصب والذي صمّمه بنفسه ليحاكي شغفه بتصميم الأزياء، حسب «فرانس برس».

واجتمع أفراد من العائلة ومقربون من بيار كاردان في مكان التشييع قبل دفنه بعد ظهر السبت، مع كلمات تأبين أشادت بالمصمم الراحل إحداها بلسان إيف روجييري المديرة الفنية لمهرجان لاكوست للفن الغنائي في جنوب فرنسا والذي أسسه كاردان.

وأكدت العائلة أن دار بيير كاردان «تواصل العمل بإدارة قريبه رودريغو باسيليكاتي كاردان لإطلاق مشاريع جديدة، مع احترام إرث مؤسسها الموهوب في مجال الموضة».

ويُقام قداس في ذكرى المصمم الراحل نهاية يناير في باريس.

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