مسلة غامضة جديدة تظهر في كندا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 02 يناير 2021, 04:36 مساء
مسلة غامضة اكتُشفت في 18 نوفمبر في منطقة صحراوية في الولاية الواقعة في الغرب الأميركي (أ ف ب)

تواصل مسلسل العثور على المسلات الغامضة حول العالم، حيث عثر في تورنتو الكندية، على نسلة شبيهة بتلك التي ظهرت في صحراء يوتا الأميركية وبلدان أوروبية عدة.

وكان هذا الجسم الغامض المستطيل البالغ طوله نح أربعة أمتار، ظهر لفترات وجيزة قبل الاختفاء فجأة في مناطق كندية أخرى بينها خصوصًا فانكوفر (غرب) ووينيبيغ (جنوب) مطلع ديسمبر، حسب «فرانس برس»، السبت.

وفي تورنتو، تهافت بعض الأشخاص لالتقاط صور مع الجسم الغريب، وتشاركها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وبينت صورة نشرت الجمعة على «إنستغرام» المسلة الغامضة، وعليها رسوم غرافيتي بالأحمر.

وكان عُثر على أولى المسلات الغامضة من هذا النوع في منتصف نوفمبر في صحراء يوتا الأميركية من جانب موظفين محليين كانوا يحلقون فوق المنطقة لإحصاء أنواع حيوانات الضأن.

وظهرت مسلات أخرى لاحقًا في رومانيا وبريطانيا وهولندا وبولندا.

وحققت هذه الاكتشافات الغريبة انتشارًا كبيرًا عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وقد توقف كثر عند أوجه الشبه مع المسلات الغريبة من خارج كوكبنا في فيلم ستانلي كيوبريك «2001، أوديسي الفضاء».

وأعلنت مجموعة تطلق على نفسها اسم «ذي موست فايمس أرتيست» وتتخذ مقرًّا لها في ولاية نيومكسيكو الأميركية، مسؤوليتها عن وضع المسلة في يوتا، لكنها أوضحت أن لا علاقة لها بالمسلات المكتشفة في بلدان أخرى.

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