تسرب الغاز يقتل 8 شبان في ليلة رأس السنة

عنصران من الشرطة البوسنية في سراييفو في 16 مايو 2020 (أ ف ب)

شهدت البوسنة حادثا مأساويا، إثر تسرب للغاز في بيت ريفي تسبب في وفاة ثمانية شبان، ليل الخميس الجمعة.

وكان الثمانية يحتفلون بليلة رأس السنة، وفق ما نقلت «فرانس برس» عن وسائل إعلام محلية.

وقال أنته بيغيتش، رئيس بلدية منطقة بوسوشه، حيث وقعت الحادثة عبر «فيسبوك» إن هذه «المأساة أودت بحياة ثمانية شبان».

كما أعلنت الشرطة فتح تحقيق في الحادثة إثر تبلغها الجمعة عن «العثور على أشخاص عدة متوفين» في قرية تريبيستوفو.

وذكرت القناة البوسنية العامة أن الشبان قضوا على الأرجح جراء تسرب للغاز.

وأفادت جريدة «دنيفني» عبر موقعها الإلكتروني أن الشباب كانوا يحتفلون معا برأس السنة الجديدة في منزل ريفي.