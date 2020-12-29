طائر بجع يوقف حركة القطارات في ألمانيا

طائرا بجع يعومان في حديقة حيوانات بميونيخ جنوب ألمانيا، 21 أبريل 2017 (أ ف ب)

أوقفت حركة القطارات لنحو ساعة من الوقت عند سكة حديد ألمانية بسبب طائر بجع كان متوقفا عند السكة بعدما فقد شريكه في المكان، ما استدعى تدخل عناصر الإطفاء لإجلائه، بحسب ما أعلنت الشرطة.

وأشار بيان لشرطة كاسل إلى أن طائري البجع ضلا طريقهما «خلال رحلة استكشافية» وحطّا عند سكك حديد للقطارات السريعة تربط بين كاسل وغوتينغن في وسط ألمانيا، وفق «فرانس برس».

ونفق أحد الطائرين، على الأرجح بسبب التيار الكهربائي في الأسلاك الهوائية، وفق سرد للوقائع التي حصلت في 23 ديسمبر، ونُشرت تفاصيلها الإثنين.

وبعد هذا الفراق المؤلم، جلست البجعة الثكلى إلى جانب شريكها النافق وتصدت لكل محاولات العاملين في المكان من أجل إبعادها عن السكك.

واستدعي عناصر إطفاء مزودون تجهيزات خاصة وتمكنوا من سحب جيفة طائر البجع النافق وإبعاد شريكه سالما من الموقع. وأطلق الطائر بعد إغاثته في نهر فولدا.

وتسببت هذه الحادثة بتأخير ثلاثة وعشرين قطارا لفترة تقرب من خمسين دقيقة، وفق البيان.

وبحسب الجمعية الملكية البريطانية لحماية الطيور، فإن طيور البجع تحاول طيلة حياتها العيش مع شريك لها.