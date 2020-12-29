سلوفينيا تحتفي بإنجازات دراجيها في 2020 بدراجات هوائية مضاءة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 29 ديسمبر 2020, 10:30 صباحا
دراجة مزينة في بلدة كريز الصغيرة بسلوفينيا، 23 ديسمبر 2020 (أ ف ب)

من الشرفات، تدلّت الدراجات الهوائية المضاءة في سلوفينيا، وعلى الجدران عُلّقَت، أو في واجهات المحال التجارية تربّعت، إذ إن السلوفينيين رأوا فيها طريقة مميزة للاحتفال بالإنجازات التي حققها أبطالهم في رياضة الدراجات وأضاءوا بها سنة 2020 الصعبة.

وحصد الدراجون السلوفينيون كل الألقاب تقريبًا، حيث فاز تاداي بوغاتشار بطواف فرنسا للدراجات الهوائية، فيما حل مواطنه بريموز روغليتش في المركز الثاني وفاز بسباق لياج-باستون-لياج وسباق فويلتا الإسباني، وفق «فرانس برس».

ونشأت الفكرة في منطقة كارست وبركيني (غرب) الواقعة على بعد 80 كيلومترًا من العاصمة ليوبليانا، وهي منطقة تشكّل الدراجات الهوائية أحد تقاليدها.

وقالت تينا جانسيغاي أفسيتش التي تساهم في تنظيم هذه المبادرة «شئنا أن نحتفي بنتائج عدائينا ونركّز على عنصر إيجابي في ظل الأزمة الحالية».

وتضفي هذه الزينة غير المألوفة لمناسبة السنة الجديدة نوعًا من الفرح على قلوب السلوفينيين الذين يعانون قيودًا صارمة منذ أسابيع، إذ إن سلوفينيا، وهي دولة صغيرة في الاتحاد الأوروبي يبلغ عدد سكانها مليوني نسمة، تضررت بشدة من الموجة الثانية من جائحة «كوفيد-19».

ويتسابق المواطنون على ابتكار أفكار الدراجات المضاءة وإرسال صورها إلى منظّمي التحدي الذين وعدوا بجوائز لأفضل عشر دراجات.

واستعانوا لهذا الغرض بدراجات قديمة نفضوا عنها غبار المرأب، أو بتلك المخصصة للمسابقات، أو بدراجات الأطفال أو سواها، فزينوها بالأضواء، واختاروا لها مواقع في الشوارع أو الحدائق أو الأماكن العامة أو على واجهات منازلهم.

وأكدت جانسيغاي أفسيتش أن العجلات «ترمز إلى النشاط والحركة نحو المستقبل» وإلى سنة 2021 التي يأمل الجميع أن تكون أكثر بهجة. ورأت أنها فرصة «للترويج للسياحة في المنطقة وعدم تركها تغرق في الركود الناجم عن فيروس كورونا».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«الصحة العالمية» تدعو للاستعداد منذ الآن إلى ما قد يكون «أسوأ» من «كورونا»
دولى
باسكال سوريوت: لقاح استرازينيكا يؤمن حماية بنسبة 100 بالمئة ضد الحالات الحادة من...
دولى
«الحكم المحلي» تبحث إعادة صياغة لائحة عمل مخاتير المحلات
ليبيا
بالفيديو: أشرف عبدالباقي ومروان موسى يجتمعان في «فلوريدا»
ثقافة وفن
زعفران كشمير ضحية التغير المناخي
علوم وتكنولوجيا
العالم يبدأ تناول لقاح «كورونا» وسط مخاوف من السلالات الجديدة.. والإغلاقات تعود ...
دولى
عالم يتوقع موعد زوال «كورونا»
طب وصحة
الولايات المتحدة تكشف مصير منفذ تفجير ناشفيل
دولى
السعودية تمدد تعليق الطيران وإغلاق الحدود بسبب «كورونا»
عربى
نادي «سانتوس» ينفي تحطيم ميسي رقم لاعبه الأسطوري بيليه
رياضة عالمية
تناقض الأسعار يثير الأسئلة حول اختبارات الإصابة بـ«كوفيد-19»
دولى
«CNN»: مصدر بمكتب التحقيقات الفيدرالي يرجح عملية انتحارية وراء تفجير ناشفيل
دولى
 المزيد من منوعات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هل يغير لقاح «موديرنا» الجينات البشرية؟