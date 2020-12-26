تولوشكو يكشف تعرض «زوجته الدمية» لحادث مروع

تولوشكو والدمية (الإنترنت)

يواصل لاعب كمال الأجسام الكازاخي، يوري تولوشكو، إثارته للجدل والسخرية، إذ أعلن أخيرًا تعرض « مارغو»، أو زوجته «الدمية الجنسية» لحادث مؤلم، على حد وصفه.

وأعاد تولوشكو نشر مقال لجريدة «دايلي ستار» على صفحته في «فيسبوك»، الخميس، وقال في المقال إنه يجري العمل على إصلاحها (الدمية) وإن عودتها لإحياء ليلة عيد الميلاد ستكون «هدية لكليهما»، وفق «سي إن إن بالعربي».

وكان يوري تولوشكو، أثار تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشره صورًا ومقطع فيديو من حفل زفافه من الدمية مارغو على صفحته الرسمية بموقع «إنستغرام»، الذي يتابعه عليها نحو 47 ألف حساب.

ولطالما نشر تولوشكو صورًا مع الدمية التي أطلق عليها اسم «مارغو»، على صفحته، التي تخللها صور ومقاطع فيديو من رحلات اصطحبها فيها معه إلى حفلات في نوادٍ ليلية إلى حتى صور ولقطات استحمام معها.