وفاة عارضة الأزياء البريطانية ستيلا تينانت

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 24 ديسمبر 2020, 01:00 مساء
عارضة الأزياء البريطانية ستيلا تينانت خلال عرض للمصمم سلفاتوري فيراغامو في ميلانو، 22 سبتمبر 2018 (أ ف ب)

غيّب الموت عارضة الأزياء البريطانية التي برزت منذ التسعينات ستيلا تينانت، إذ توفيت، الثلاثاء، عن عمر يناهز الخمسين، بحسب ما أعلنت عائلتها، الأربعاء.

ونعتها عائلتها في بيان أعلنت فيه «ببالغ الأسى الوفاة المفاجئة لستيلا تينانت في 22 ديسمبر 2020»، وفق «فرانس برس».

ووصفت العائلة ستيلا بأنها «كانت امرأة رائعة»، مضيفة «كانت مصدر إلهام لنا جميعًا. سنفتقدها كثيرًا».

واكتشف مصور الأزياء ستيفن ميزل العارضة المتحدرة من عائلة أرستقراطية بريطانية. وكان الاختيار يقع بانتظام على ستيلا لعروض جاني فرساتشي وجون غاليانو وألكسندر ماكوين، وكذلك لحملات «شانيل» الإعلانية.

وتصدرت ستيلا غلاف كبرى مجلات الموضة مثل «فوغ»، وتزوجت العام 1999 من المصور الفرنسي دافيد لاسنيه.

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