توقيف 17 شخصا في بلجيكا بتهمة الاتجار في الكوكايين

صورة لراية الاتحاد الأوروبي في برلين أمام مقر مجلس النواب الألماني، 22 فبراير 2019 (أ ف ب)

أوقف سبعة عشر شخصًا الأسبوع الفائت في مدينتي بروكسل وأنتويرب البلجيكيتين للاشتباه بضلوعهم في عمليات تهريب دولية للكوكايين، بحسب ما أعلنت، الإثنين، السلطات الألمانية التي قادت هذه الحملة بالتعاون مع نظيرتها البلجيكية.

ووصفت الشرطة الألمانية اثنين من الموقوفين، وهما ألباني في سن 34 عاما ولاتفي يبلغ 35 عاما، بأنهما من «أكبر بارونات المخدرات في أوروبا»، وفق «فرانس برس».

وأعلنت هيئة الشرطة في ولاية بافاريا الألمانية أن معلومات قدمتها للشرطة البلجيكية أفضت إلى توقيف «سبعة عشر شخصا».

ولم تردّ الشرطة البلجيكية ولا النيابة العامة الفيدرالية في البلاد أو في أنتويرب على طلب وكالة «فرانس برس» الحصول على تعليقها بشأن هذه المعلومات.

واستهدفت العملية حوالي عشرين مسكنا في مدينتي أنتويرب وبروكسل، وأسفرت عن «ضبط آلاف اليوروهات و187 كيلوغراما من الكوكايين»، بحسب شرطة بافاريا.

ويُشتبه في انتماء الموقوفين إلى شبكة واسعة للاتجار بالكوكايين تنشط بين أوروبا وأميركا الجنوبية.

وتشكل أنتويرب، ثاني أكبر مرافئ البضائع في أوروبا بعد روتردام الهولندية، البوابة الرئيسية للكوكايين في القارة بفعل روابطها التجارية القوية مع أميركا الجنوبية.

وغالبا ما تصل كميات المخدرات هذه مخبأة في شحنات فواكه أو في حاويات آتية خصوصا من البرازيل والإكوادور وكولومبيا.