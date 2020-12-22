البرلمان اللبناني يقر قانون معاقبة التحرش الجنسي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 22 ديسمبر 2020, 04:20 مساء
ناشطات لبنانيات يعملن على حملة لمناهضة التحرش الجنسي في لبنان، 15 أبريل 2010 (أ ف ب)

أقر البرلمان اللبناني، الإثنين، اقتراح قانون ينص على معاقبة التحرش الجنسي خصوصًا في مكان العمل، الأول في لبنان في هذا الصدد، كما وافق على تعديلات أساسية في القانون المتعلق بالعنف الأسري.

ورحبت الأمم المتحدة بإقرار قانون التحرش، إلا أن مراقبين حقوقيين حذروا من ثغرات كثيرة فيه، وفق «فرانس برس».

وخلال جلسة استمرت نحو ثلاث ساعات، وعلى جدول أعمالها عشرات اقتراحات القوانين، أقر مجلس النواب، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام، «اقتراح القانون الرامي إلى معاقبة جريمة التحرش الجنسي، ولا سيما في أماكن العمل».

ورحب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش بإقرار القانون، باعتباره «خطوة باتجاه تمكين حقوق المرأة وحقوق الإنسان».

وأضاف في تغريدة أن «التطبيق هو المفتاح».

لكن «المفكرة القانونية»، وهي منظمة غير حكومية متخصصة بشؤون قانونية وتُعنى بشرح القوانين وتفسيرها، رأت أن القانون يحتوي على إشكاليات عدة على رأسها أنه يقارب الموضوع من منطلق «أخلاقي يهدف إلى حماية المجتمع وليس الضحية».

وأوضح كريم نمّور من «المفكرة القانونية» إشكاليات أخرى عدة بينها «أن الوسيلة الوحيدة للضحية هي اللجوء إلى القضاء الجزائي.. مما يعني أن الأمر سيكون علنيا بمرور الضحية بمخفر وقاضي تحقيق ثم قضاة، وهذا عائق كبير أمام الضحايا وليس تحفيزًا لهم لرفع شكاوى».

وأشار أيضًا إلى أن القانون يحتم على الضحية أن «تثبت فعل التحرش ونتائجه، وهذا عبء في ذاته»، فيما كان المطلوب أن يثبت المتحرش عدم قيامه بالفعل.

وبحسب القانون، فإن العقاب يراوح بالحبس بين شهر وعامين سجنا أو دفع غرامة مالية تراوح بين ثلاثة وعشرين ضعف الحد الأدنى للأجور الذي يساوي 675 ألف ليرة، أي 450 دولارًا بحسب سعر الصرف الرسمي وأقل من مئة دولار بحسب السوق السوداء.

ورحبت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بدورها بإقرار القانون «ليصبح للبنان للمرة الأولى قانون يعاقب مرتكبي هذا الجرم ويؤمن الحماية والدعم لضحاياه».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

50 لاعبًا في بطولة استقلال للشطرنج بمصراتة
رياضة محلية
«بيونتيك» تؤكد قدرتها على توفير لقاح جديد خلال 6 أسابيع
دولى
المرتبات والدعم يستحوذان على نحو 80% من النفقات خلال 11 شهرا
ليبيا
«الاقتران العظيم» يخطف أنظار سكان الأرض
علوم وتكنولوجيا
إقلاع أول رحلة تجارية مباشرة بين «إسرائيل» والمغرب
عربى
ضبط سارق شقيقته في طرابلس: سطا على 43 ألف دولار ومشغولات ذهبية
ليبيا
الناظوري يدعو «الموقتة» لإجراء عاجل بشأن «كورونا» في المؤسسات التعليمية
ليبيا
«دفاع الوفاق» تبحث فتح مراكز تدريب لتأهيل القوات المساندة بمنطقتي الجفارة ...
ليبيا
قطر وعمان تتسلمان أول شحنة من لقاح «فايزر-بيونتيك»
عربى
ليبيا تفوز على الجزائر.. وتونس تتعادل مع المغرب في بطولة شمال أفريقيا
رياضة محلية
«فرانس برس»: أشجار وزينة عيد الميلاد للبيع في السعودية في مشهد غير مألوف
عربى
دي مايو: حفتر طلب إطلاق 4 ليبيين مقابل الإفراج عن «الصيادين الصقليين»
ليبيا
 المزيد من منوعات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

علماء يتنبأون بمسار «كوفيد-19» بدقة