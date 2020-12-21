تفكيك إحدى أكبر شبكات تهريب التبغ في اليونان

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 21 ديسمبر 2020, 01:51 مساء
شرطيان يونانيان في وسط أثينا، 7 نوفمبر 2020 (أ ف ب)

أعلنت الشرطة اليونانية، السبت، أنها فككت إحدى أكبر شبكات تهريب التبغ في البلاد، ونفذت عمليات ضبط خصوصا في مصنع قادر على إنتاج أكثر من مليار سيجارة سنويا.

وأشارت إلى أن نحو أربعين شخصا أوقفوا إثر عمليات نفذتها في مطلع الأسبوع في أكثر من عشرين موقعًا في أثينا وضواحيها، فيما لا يزال البحث جاريا عن ثمانية آخرين، وفق «فرانس برس».

وضبطت الشرطة ما يقرب من 92 مليون سيجارة، وأكثر من 112 كيلوغراما من التبغ المحوّل وغير المحوّل، و75 مليون ملصق لعبوات سجائر.

كذلك ضبطت السلطات أكثر من أربعين مركبة ثقيلة وشاحنة تحمل بأكثريتها لوحات تسجيل بلغارية.

وقدرت الشرطة قيمة الإيرادات الضريبية الفائتة جراء أنشطة هذه الشبكة العاملة منذ 2016، بنحو مئتي مليون يورو

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