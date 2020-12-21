الوباء يعيد نماذج القطارات المصغّرة مجددا في ألمانيا

جانب من شبكة القطارات المصغرة التي يحتفظ بها غيرهارد بيرندت في منزله ببرلين، 14 ديسمبر 2020 (أ ف ب)

يتفنّن غيرهارد بيرندت منذ 30 عاما في تطوير شبكة قطارات مصغّرة، وقد تسنّى لهذا الرجل المقيم في برلين والبالغ 72 عاما، خلال الحجر المفروض لاحتواء جائحة «كوفيد-19»، أن يزوّد مجسّمه ببخار فعلي.

وأفاد هذا النجّار المتقاعد من وقت الفراغ الذي أتاحته له هذه القيود ليطوّر مجسّمه في صالونه، وفق «فرانس برس».

ويقول بيرندت الكثير الانشغالات عادة: «هذه الهواية تتطلّب وقتا. وقد انتهزت الوضع الناجم عن انتشار فيروس كورونا المستجدّ لتخصيص مزيد من الوقت لها».

وعلى غرار بيرندت، عكف الكثير من الألمان هذه السنة على تطوير نماذج قطارات منمنمة وغيرها من التصاميم المماثلة، إذ دفعهم مكوثهم في منازلهم إلى البحث عن وسائل جديدة للترفيه لا تتطلّب الخروج.

وانعكس هذا الوضع إيجابا على قطاع الألعاب في ألمانيا الذي يتبوأ الصدارة على الصعيد الأوروبي، ومن المتوقّع أن يحقّق رقم أعمال بقيمة 3.7 مليار يورو سنة 2020، بارتفاع نسبته 8% في خلال سنة، بحسب اتحاد صانعي الألعاب «بي في إس».

وشهدت مبيعات ألعاب الطاولة الجماعية والأحاجي والألعاب الخارجية ورزم البناء ارتفاعًا شديدًا، وفق المصدر عينه.

أكبر شبكة في العالم

واشتدّ الطلب إثر إغلاق الحانات والمطاعم وأماكن الترفيه الأخرى طوال أشهر عدّة، فضلا عن حظر التجمّعات في بلد سجّل حتّى الساعة 1.34 مليون إصابة وقرابة 22 ألف وفاة.

وعادت سوق القطارات المصغّرة إلى سكّة السلامة بعد سنوات من الركود.

وتلقى هذه الهواية إقبالا خاصا في ألمانيا حيث أكبر شبكة للقطارات المصغّرة في العالم («مينياتور فوندرلاند» في هامبورغ). ولا يتوانى حتّى وزير الداخلية المحافظ هورست زيهوفر عن التباهي بمجسّمه الخاص. وشهدت شركة «ميركلين»، المحرّك الرئيسي لسوق النماذج العالية المستوى، ارتفاعا بنسبة 50% في طلبياتها في خلال سنة، وذلك في شهر نوفمبر في وقت فرضت قيود جديدة في ألمانيا.

ويقول مديرها التنفيذي فلوريان زيبر في تصريحات لوكالة «فرانس برس»: «صناعتنا من القطاعات النادرة التي أضفى فيروس كورونا زخما على أنشطتها»، مشيرًا إلى أن مردّ ذلك «تزايد عدد الأشخاص الذين يبقون في منازلهم ويبحثون عن أنشطة شيّقة يمكنهم ممارستها في المنزل بمنأى عن خطر الإصابة بالفيروس».