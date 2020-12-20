«سفاح تويتر» الياباني يريد الزواج قبل إعدامه

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 20 ديسمبر 2020, 01:30 مساء
رسم توضيحي من قاعة محكمة بطوكيو يظهر السفاح تاكاهيرو شيرايشي، 30 سبتمبر 2020 (أ ف ب)

نقلت وسائل إعلام عن ياباني حُكِم عليه بالإعدام لقتله تسعة أشخاص في 2017 بعد استدراجهم إلى منزله عبر «تويتر» قوله إنه لا يعتزم استئناف الحكم لكنه يرغب في الزواج قبل إعدامه.

وحكمت محكمة في طوكيو، الثلاثاء، بالإعدام على تاكاهيرو شيرايشي لكونه قتل تسعة أشخاص التقاهم عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وعمد إلى تقطيع أوصال جثثهم، وفق «فرانس برس».

شيرايشي كان يختار ضحاياه الذين تراوحت أعمارهم بين 15 عاما و26 من أصحاب الميول الانتحارية، ويستدرجهم عبر «تويتر» بعد أن يوهمهم بأنه قادر على مساعدتهم في مشاريعهم أو حتى الموت بجانبهم.

ومع أن محامي شيرايشي كانوا بدؤوا بالإعداد للطعن في الحكم، إلا أنه صرّح لجريدة «ماينيشي شينبون» بأنه ليس في وارد الاستئناف.

ورأى أن الحكم «بديهي»، مؤكدًا أنه لم يكن متوترًا لدى النطق به.

لكنّ شيرايشي تمنى أن يلتقي «فتاة عادية» وأن يتزوجها قبل تنفيذ الحكم فيه.

وقال للجريدة: «أريد أن أتزوج، وأن ألتقي شريكة وأنا موجود في السجن».

وكان وكلاء الدفاع عنه ينادون بمعاقبته بالسجن المؤبد بحجة أن ضحاياه كانوا قد أظهروا ميولا انتحارية عبر وسائل التواصل الاجتماعي وأعطوه موافقتهم على قتلهم.

غير أن المحكمة ردت هذه الفرضية التي ينفيها المتهم نفسه، وكذلك الأمر مع محاولة محاميه إثبات وجود اضطرابات نفسية لدى موكلهم في محاولة لتخفيف العقوبة في حقه.

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