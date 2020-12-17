غلق حديقة الحيوانات في إسلام آباد بعد تعرضها لانتقادات

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 17 ديسمبر 2020, 02:30 مساء
بيطريان من منظمة «فور بوز» يعتنيان بالفيل «كافان» في حديقة حيوانات بإسلام آباد، 4 سبتمبر 2020 (أ ف ب)

أقفلت حديقة الحيوانات في العاصمة الباكستانية إسلام آباد أبوابها نهائيًّا، الأربعاء، على أن تُنقَل الحيوانات التي فيها إلى خارج البلاد، بعدما تعرضت لانتقادات دولية بسبب سوء معاملتها الفيل «كافان».

وكان الدبّان البنّيان «بابلو» و«سوزي» من هملايا آخر الحيوانات التي غادرت الحديقة بعد ثلاثة أسابيع من الفيل «كافان»، البالغ 36 عاما، إلى محمية طبيعية في كمبوديا إثر حملة عالمية شنتها منظمات الدفاع عن الحيوانات.

وقال الناطق باسم وزارة المناخ الباكستانية سليم شيخ لوكالة «فرانس برس» إن «حديقة حيوانات إسلام آباد باتت مغلقة تماما أمام الجمهور والمسؤولين». وكان من المقرر أن ينقل الدبان إلى الأردن، الأربعاء.

ورتّبت عملية نقلهما منظمة «فور بوز» النمساوية للرفق بالحيوان التي كانت وراء حملة إنقاذ «كافان»، وتمكنت من الحصول على دعم المغنية الأميركية الشهيرة شير.

وكانت قضية «كافان» سلطت الضوء على الوضع المزري لحديقة الحيوانات في إسلام آباد.

ودفع ذلك بالقضاء الباكستاني إلى أن يأمر في مايو الفائت بنقل كل الحيوانات منها. ونفق أسدان ونعامة خلال عملية النقل.

وتأسست الحديقة العام 1978 ومن المقرر الآن أن تتحول إلى مركز للحفاظ على الحياة البرية.

وتعاني حدائق الحيوانات في كل أنحاء باكستان ضعف مرافقها وسوء رعاية الحيوانات. في العام 2018، نفق 30 حيوانًا في حديقة بيشاور الجديدة «شمال غرب باكستان» بينها ثلاثة فهود ثلجية نادرة.

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