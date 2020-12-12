مسلة غامضة جديدة في بولندا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 12 ديسمبر 2020, 11:13 صباحا
صورة للمسلّة التي ظهرت على الضفة اليمين لنهر فيستولا في وارسو، على مقربة من أحد الجسور (أ ف ب)

على غرار ما حدث في الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية، ظهرت في محيط نهر فيستولا في العاصمة البولندية مسلة معدنية غامضة.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن أشخاصاً كانوا يمارسون رياضة الهرولة الصباحية، في محاذاة النهر أبلغوا عن مشاهدتهم هذه المسلة، حسب «فرانس برس»، الجمعة.

وبلغ طول المسلة الفضية اللون ثلاثة أمتار، وغرست في الرمل على مقربة من جسر في محيط النهر.

وأوضحت السلطات البلدية في صفحتها على شبكة «فيسبوك» أن «قطعة غامضة وغير مألوفة ظهرت على الضفة اليمين» للنهر. وكان نصب مماثل قد اكتشف في منتصف نوفمبر في صحراء يوتا في الولايات المتحدة، قبل أن يختفي بعد أيام.

وظهرت مسلات أخرى بعد بضعة أيام في رومانيا وبريطانيا وهولندا، بحسب وسائل إعلام.

وحققت هذه الاكتشافات الغريبة انتشارا كبيرا عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وتوقف كثر عند أوجه الشبه مع المسلات الغريبة من خارج كوكبنا في فيلم ستانلي كوبريك «2001، أوديسي الفضاء».

وأعلنت مجموعة تطلق على نفسها اسم «ذي موست فايمس أرتيست» وتتخذ مقرا لها بولاية نيومكسيكو الأميركية، مسؤوليتها عن وضع المسلة في يوتا، ونشرت صورة للعمل عبر «إنستغرام» وطرحته للبيع بسعر 45 ألف دولار. لكنها أوضحت أن لا علاقة لها بالمسلات المكتشفة في رومانيا وبريطانيا وهولندا.

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