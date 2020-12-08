«ايكيا» تستغني عن دليلها الورقي الشهير

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 08 ديسمبر 2020, 11:46 صباحا
متجر تابع لشبكة «إيكيا» في جنوب غرب ستوكهولم، 30 مارس 2016 (أ ف ب)

أعلنت مجموعة «ايكيا» السويدية العملاقة في مجال الأثاث، الإثنين، عزمها التوقف عن إصدار دليلها الورقي الشهير الذي تطبعه سنويا منذ سبعة عقود وتوزع عشرات ملايين النسخ منه حول العالم.

وأشارت الشركة في بيان إلى أن «سلوك المستهلكين تغيّر وعدد الناس الذين يطّلعون على كاتالوغ ايكيا آخذ في التراجع خلال السنوات الأخيرة. لذا اتخذت، إنتر ايكيا سيستمز، صاحبة علامة ايكيا التجارية في العالم، القرار الصعب لكن العقلاني بالاستغناء بصورة محترمة عن كتيب ايكيا».

وأكد الناطق باسم «إنتر ايكيا» ياكوب هولمستروم لوكالة «فرانس برس» أن كاتالوغ العام 2021 الذي بدأ توزيعه في فروع المجموعة منذ صيف 2020 سيكون آخر الكتيّبات الموزعة.

وأطلق مؤسس «ايكيا» الراحل إينغفار كامبراد هذا الدليل الشهير سنة 1951 قبل أن يصبح من أهم الوثائق في العالم لناحية عدد النسخ المطبوعة. وحقق الكاتالوغ مستوى انتشار قياسيا سنة 2016 مع مئتي مليون نسخة في حوالي 50 بلدا و32 لغة.

أما آخر دليل فقد طُبع 40 مليون نسخة منه، وفق هولمستروم.

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