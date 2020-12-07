مليون دولار سعر متوقع لهذا الحذاء

الزوج الفريد من الأحذية الرياضية الذي صممته شركة أديداس وصانع الخزف الألماني ميسن (أ ف ب)

تتوقع دار «سوذبيز» أن يباع زوج فريد من أحذية «أديداس» الرياضية صممه صانع الخزف الألماني «ميسن»، بسعر مليون دولار.

وكانت دور المزادات بدأت في السنوات الأخيرة تولي اهتمامًا ببيع الأحذية الرياضية لهواة الجمع، لكنها لم تعرض حتى الآن سوى نماذج من مجموعات، ولو أن بعضها مجموعات محدودة، حسب «فرانس برس».

أما النموذج الذي يُعرض للبيع عبر الإنترنت من الإثنين حتى 16 ديسمبر، فهو فريد من نوعه وقدرت «سوذبيز» قيمته بما بين «دولار واحد ومليون» دولار.

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استوحي تصميم هذا الحذاء من أحذية «زد إكس 8000» التي طرحتها «أديداس» للبيع ولقيت إقبالا شعبيا كبيرا. وتولى حرفيون من «ميسن» تلوين الحذاء، ثم لصقوا بعد ذلك على فردتيه قطعًا خزفية مزينة أيضا.

وهذا الحذاء الرياضي غير مخصص للاستخدام الفعلي، ولا يمكن بالتالي انتعاله.

وقد يسهم تصميم هذا الحذاء وندرته وسعره في الارتقاء بسوق الأحذية الرياضية، المخصصة لهواة الجمع إلى مرحلة جديدة.

وحُطِّم الرقم القياسي لسعر حذاء رياضي مرات عدة هذه السنة، آخرها بيع حذاء «إير جوردان 1» من شركة «نايكي» مقابل 615 ألف دولار خلال مزاد نظمته دار «كريستيز» في منتصف أغسطس.

ولاحظ مدير تنمية المبيعات عبر الإنترنت في «سوذبيز» براهم واتشتر أن «ثمة تطورا في السوق، إذ باتت مثل هذه الأحذية الرياضية تُعتبر فنا».

وكانت «نايكي» حتى الآن الأكثر رواجًا بين هواة الجمع من خلال العلامة التجارية التابعة لها «جوردان براند» المرتبطة بالنجم التاريخي لكرة السلة الأميركية السابق مايكل جوردان.

أما نائب رئيس منصة «ستوكس» للتجارة الإلكترونية فرأى أن دور المزادات تفيد من ظهور ثقافة «الحذاء الرياضي» و«تستخدامها لجذب جمهور جديد إلى منظومتها».

وشدّد على أن «هذه المنتجات النادرة للغاية التي تقدمها دور المزادات تحظى فقط باهتمام أغنى 0.01% من هواة الجمع»، بينما توفر المنصات المتخصصة مثل «ستوكس» إمكانية «الوصول إلى البقية».

وتوقع براهم واتشتر أن يؤدي عرض أحذية فريدة أخرى في المزادات إلى إحداث تغيير في السوق، إذ سيسهم في دفع هواة مجموعات جدد إلى دخول السوق، ويفضي إلى «دينامية» مختلفة للأسعار.

واعتبر أن المزاد الذي يبدأ الإثنين «يشكّل اختبارًا». وسيخصص ريع هذا المزاد لمتحف بروكلين في نيويورك ولبرامجه الموجهة إلى شباب المدينة.