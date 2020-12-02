الشرطة النيجيرية تحرر نساء ومواليد جددا من «مصنع للأطفال»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 02 ديسمبر 2020, 05:00 مساء
بيع المواليد شائع على نطاق واسع في نيجيريا (أ ف ب)

تمكنت الشرطة النيجيرية، الثلاثاء، من تحرير عشرة أشخاص من بينهم أربعة مواليد، من مستشفى غير قانوني للولادة يُعرف أكثر باسم «مصنع الأطفال»، يقع في ولاية أوغون في جنوب غرب نيجيريا.

وقال الناطق باسم الشرطة أبيمبولا أوييمي لوكالة «فرانس برس»: «بناء على معلومات استخباراتية، دهم عناصرنا مستشفى الولادة غير القانوني وأنقذوا عشرة أشخاص هم أربعة أطفال وست نساء، بينهن أربع حوامل».

وأوضحت النساء للشرطة أن صاحب مستشفى الولادة كان يدفع للرجال مقابل جعلهن يحملن، ثم يعمد إلى بيع المواليد.

وهذه الممارسة الإجرامية شائعة على نطاق واسع في هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 200 مليون نسمة.

ويتم التغرير ببعض هؤلاء الفتيات الصغيرات عبر وعود بتأمين وظائف لهنّ، ولا يلبثن أن يجدن أنفسهن حوامل، ويجبرن على إنجاب أطفال «مخصصين للبيع» في معظم الحالات، لأزواج يرغبون في تبني طفل.

وأشار الناطق باسم الشرطة إلى أن صاحبة مستشفى الولادة لا تزال متوارية، مؤكدًا أن رجال الأمن يبذلون جهودًا كبيرة «لتوقيفها وسوقها إلى العدالة».

وأوقفت المالكة في بداية السنة و«حوكمت بتهمة الاتجار بالبشر، لكنها أطلقت بكفالة فعاودت نشاطها»، بحسب الشرطة.

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