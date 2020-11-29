اختفاء مسلّة معدنية غامضة في الصحراء الأميركية

مسلة غامضة اكتُشفت في منطقة صحراوية في الولاية الواقعة في الغرب الأميركي، 18 نوفمبر (أ ف ب)

بعدما أثارت مسلّة معدنية غامضة مجهولة المصدر تكهنات شتى لامس بعضها حد الخيال العلمي إثر اكتشافها أخيرًا في صحراء غرب الولايات المتحدة، يبدو أن هذا الجسم الغريب اختفى فجأة، وفق ما أعلنت السلطات المحلية.

وأشار مكتب استصلاح الأراضي في ولاية يوتا، السبت، إلى تلقيه «شهادات ذات مصداقية» تفيد بأن الجسم الغريب سُحب على يد «طرف ثالث مجهول» مساء الجمعة، وفق «فرانس برس».

ولفت في بيان إلى أن «المكتب لم يسحب المنشأة التي تُعتبر ملكية خاصة»، مضيفا: «لا نحقق في شأن الانتهاكات على حق الملكية، إذ إن النظر فيها يعود إلى مكتب قائد الشرطة المحلي».

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وكان مسؤولون محليون قد اكتشفوا أواسط الشهر الجاري لدى استطلاعهم المنطقة لتعداد أنواع حيوانات الضأن، بدهشة كبيرة هذه الكتلة اللامعة المثلّثة الشكل التي يتخطّى علوّها 3.5 متر في جنوب ولاية يوتا.

وبعد هبوط المروحية التي كانت تقلهم لإنجاز تحقيقهم، اكتشف هؤلاء الموظفون في هيئة السلامة العامة في يوتا هذه «المسلّة المعدنية» لكنهم لم يجدوا «أي دليل واضح يدلّ على من يمكن أن يكون قد وضعها».

إعادة تشغيل 2020

وسرعان ما انتشر خبر العثور على الجسم الغامض عبر الإنترنت، ولفت الكثير من روّاد الشبكة إلى أوجه الشبه مع المسلّات الغريبة من خارج كوكبنا في فيلم ستانلي كوبريك «2001، أوديسي الفضاء».

ورأى فيها آخرون رمز أمل في وجه تحدّيات العام 2020. وكتب أحد مستخدمي «إنستغرام» أنه «زرّ لإعادة التشغيل»، وقال آخر ممازحا: «يمكننا أن نقرأ عن قرب، لقاحات ضدّ كوفيد-19 في الداخل».

وقال متحدث باسم هيئة السلامة العامة في ولاية يوتا لجريدة «نيويورك تايمز»: «أحدهم أمضى وقتا في استخدام أداة ما تتيح تقطيع الصخر أو أمر من هذا القبيل للحفر في العمق، بشكل مطابق تقريبا للجسم وعمد إلى تثبيته بصورة فعلية».

وأضاف: «هذا أمر غريب. ثمة طرق قريبة، لكنّ إحضار المعدات لتقطيع الصخر وجلب المعدن الذي يزيد طوله على 12 قدما (3.7 متر)، وفعل ذلك كله في هذا المكان المعزول أمر مثير للاهتمام حقا».