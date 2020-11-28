شير في باكستان قبل نقل الفيل «كافان»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 28 نوفمبر 2020, 03:10 مساء
إطعام الفيل «كافان» خلال حفلة وداعه بحديقة حيوانات إسلام آباد، 23 نوفمبر 2020 (أ ف ب)

بعد حملة خاضتها المغنية الأميركية الشهيرة، التقت شير، الجمعة، رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، قبل نقل فيل يعيش في ظروف مزرية في حديقة حيوانات بإسلام آباد إلى محمية في كمبوديا.

وصلت الفنانة إلى إسلام آباد هذا الأسبوع، لمشاهدة الفيل «كافان» قبل نقله، الأحد، بطائرة شحن إلى محمية للحياة البرية في كمبوديا. وكافحت شير لسنوات لإنقاذ الفيل وساهمت ماليًّا في تكاليف نقله، حسب «فرانس برس».

وجاء في بيان أن رئيس الوزراء «شكر شير على حملتها ودورها في هذا الصدد، وثمّن جهودها» لوضع كافان في محمية للأفيال. وغردت شير شاكرة لرئيس الوزراء إتاحته لها «إمكان نقل كافان إلى كمبوديا».

وكان وضع كافان الذي وصل إلى باكستان بعد ولادته بوقت قصير في العام 1985 وبقي مقيدًا بالسلاسل لسنوات، سلط الضوء على حالة حديقة الحيوان في العاصمة الباكستانية، وقد دفع وضعها المزري للغاية القضاء الباكستاني إلى أن يأمر في مايو الفائت بنقل كل الحيوانات منها.

وكانت منظمة «فور بوز إنترناشيونل» وراء الحملة التي أثمرت إنقاذ كافان، وقد أمضى فريق من أطبائها البيطريين ومعالجيها أشهرًا عدة مع الفيل من أجل التحضير لنقله.

وركزوا على تدريبه على دخول الصندوق المعدني الذي سيتم نقله فيه إلى المطار.

وقال المتطوعون، الذين يعتنون بكافان، إنه يستجيب جيدًا للموسيقى والغناء. ومن المتوقع أن تغني له شير أغنية أو اثنتين قبل أن يغادر إسلام آباد.

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