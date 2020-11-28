احتجاز رئيس سابق.. والسبب 18 ألف دولار

رئيس هندوراس السابق مانويل زيلايا (الإنترنت)

بسبب حمله 18 ألف دولار نقدًا، احتجزت سلطات مطار تونكونتين الدولي، الجمعة، رئيس هندوراس السابق مانويل زيلايا.

وقال مانويل زيلايا إنه اُحتُجز «دون وجه حق» في مطار تونكونتين الدولي بالدولة الواقعة في أميركا الوسطى لحمله مبلغ 18 ألف دولار نقدًا، مشددًا على أن المبلغ لا يخصه، حسب «سكاي نيوز عربية».

ونقلت «رويترز» عن زيلايا قوله: «لا أعرف أصل هذا المبلغ المالي. من الواضح أن شخصًا ما وضعه في متعلقاتي. لقد سافرت 400 مرة وأعلم أنه لا يمكنك السفر بهذا المبلغ من المال. من الضروري التحري لمعرفة مَن وضع هذه الأموال في متعلقاتي». وفي وقت سابق، كتب على «تويتر» إنه «محتجز دون وجه حق».

وكتب زيلايا «السبب، حقيبة نقود بها 18 ألف دولار لا تخصني. الآن في حضور المدعي العام». وقال إنه أُوقف عند مراقبة الهجرة في مطار تونكونتين بعد تفتيش حقائبه المحمولة.

وقال يوري مورا الناطق باسم مكتب المدعي العام في هندوراس إن زيلايا «ليس محتجزًا.. ما يحدث هو ما ينص عليه القانون وهو ما يعني توثيق (ما حدث)، وبمجرد اكتمال ذلك والتوقيع عليه من قبل الرئيس السابق زيلايا، حيث يقول إن المال لا يخصه، يمكنه الذهاب بسهولة».