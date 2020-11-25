ميغن ماركل: أجهضت في طفلي الثاني يوليو الماضي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 25 نوفمبر 2020, 05:00 مساء
ميغن ماركل في جنوب أفريقيا، 2 سبتمبر 2019 (أ ف ب)

كشفت ميغن ماركل، زوجة الأمير هاري، أنها فقدت طفلها الثاني إثر إجهاض تلقائي في يوليو الفائت، متحدثة في مقالة نشرتها، الأربعاء، جريدة «نيويورك تايمز» عن الألم الذي قاسته مع زوجها بسبب هذه الحادثة.

وكتبت دوقة ساسكس: «علمت في اللحظة التي كنت أضمّ طفلي الأول بين ذراعيّ، أني سأفقد طفلي الثاني»، وفق «فرانس برس».

وكانت ميغن التي تزوجت الأمير البريطاني سنة 2018، قد أنجبت العام الماضي آرتشي، الطفل الأول للزوجين.

وكتبت ماركل في مقالها أنها كانت تغيّر حفاضات ابنها عندما شعرت بشدّ عضلي حاد وسقطت أرضا.

ووصفت ماركل شعورها بأنه «حزن لا يطاق» لفقدان طفلها الثاني، مشيرة إلى أن الكلام في حادثة كهذه يبقى «من المحرمات ويحاوطه شعور (غير مبرر) بالعار، ما يؤدي إلى حالة حداد فردي دائم».

ويأتي نشر هذه المقالة الشخصية للغاية في ظل معركة شرسة تخوضها مع زوجها بوجه بعض وسائل الإعلام، على خلفية حقهما في الخصوصية.

وهي تتهم مجموعة «أسوشييتد نيوزبيبرز» الناشرة لجريدة «ديلي ميل» بأنها انتهكت خصوصيتها وحقوقها في حماية البيانات وحقوق النشر، من خلال نشر مقتطفات من المراسلات مع والدها توماس الذي قطعت صلاتها به، قبل زواجها من هاري.

وأثار هاري وميغن قلقا كبيرا في العائلة الملكية البريطانية إثر إعلانهما الانسحاب من الحياة الملكية.

وأنهى الزوجان التزاماتهما داخل الأسرة الملكية في مارس، إثر تقارير أفادت عن عدم رضا ميغن ماركل عن وضعها داخل العائلة، واستيائها الكبير من تدخل وسائل الإعلام في حياتها.

ووقّع الزوجان اللذان يعيشان مع ابنهما الصغير في كاليفورنيا، عقدا حصريا مع شبكة «نتفليكس» العملاقة في البث التدفقي، في مقابل مبلغ لم يُكشف عنه في وقت سابق هذا العام.

كذلك أنشأ الزوجان منظمة غير ربحية لتعزيز التعليم والصحة العقلية والرفاهية.

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