حفلة وداعية للفيل «كافان» قبل نقله إلى كمبوديا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 26 نوفمبر 2020, 10:35 صباحا
إطعام الفيل «كافان» خلال حفلة وداعه بحديقة حيوانات إسلام آباد، 23 نوفمبر 2020 (أ ف ب)

أقام محبّو «كافان»، وهو فيل تعرّض لسوء معاملة طوال سنوات في حديقة إسلام آباد، حفلة وداعية لمحبوبهم قبل نقله إلى كمبوديا قريبا، بفضل جهود مدافعين عن الحيوانات.

وكشف مآل «كافان» الذي وصل إلى باكستان بعيد ولادته في 1985 وبات فيلا بدينا قُيّد بالسلاسل طوال سنوات، النقاب عن الأوضاع البائسة في حديقة الحيوانات في العاصمة، لدرجة أن قاضيا طلب في مايو نقل كلّ الحيوانات منها، وفق «فرانس برس».

ومن المرتقب أن يسافر «كافان»، الأحد، على متن طائرة شحن إلى محمية للحيوانات في كمبوديا، بحسب ما كشف سليم شيخ الناطق باسم الوزارة الباكستانية للتغير المناخي.

وقبل مغادرته، نظّمت مجموعة من النشطاء المعنيين بالرفق بالحيوانات حفلة وداعية صغيرة في الحديقة مع فرق موسيقية محلية وبالونات وشرائط زينة.

وقالت ماريون لومبار، المسؤولة في منظمة «فور بوز» الدولية التي أطلقت حملة إنقاذ «كافان»: «أردنا أن نتمنّى له حياة تقاعدية هانئة».

وكانت المغنية الأميركية شير قد ناصرت قضية الحيوان، معتبرة أن خبر نقله إلى كمبوديا الذي أعلن عنه في سبتمبر كان أحد «أسعد اللحظات» في حياتها.

ونفت إدارة حديقة الحيوانات أن تكون أساءت معاملة «كافان»، زاعمة أن الحزن استولى عليه بعد نفوق شريكته.

وتعاني حدائق الحيوانات في باكستان من منشآت رديئة وخدمات ضعيفة توفّر للحيوانات.

وليس رفاه الحيوانات في قلب الأولويات في البلد. وتمّ في السنوات الأخيرة استيراد مئات الحيوانات الغريبة، ليتباهى بها باكستانيون أثرياء في سياراتهم الفارهة.

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