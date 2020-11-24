«الفك المفترس» أبرز معروضات متحف الـ«أوسكار»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 24 نوفمبر 2020, 02:34 مساء
مجسّم سمكة القرش في فيلم «جوز/الفك المفترس» (أ ف ب)

 تتنوع المعروضات في المتحف المنتظر لجوائز الـ«أوسكار» في لوس أنجليس، الذي يضم الكثير من القطع الفريدة.

وسيكون المجسم البالغ طوله ثمانية أمتار لسمكة القرش، التي روعت السابحين في فيلم «جوز/الفك المفترس» قبل نحو نصف قرن من أبرز هذه المعروضات، حسب «فرانس برس»، الثلاثاء.

وبات «القرش بروس» الذي قيل إنه سُمي تيمنًا باسم بروس رامير، محامي المخرج ستيفن سبيلبرغ، معلقًا على علو تسعة أمتار من أرضية الطبقة الثالثة من المتحف، الذي من المقرر أن يفتح أبوابه في 30 أبريل 2021. وهذا المجسم المصنوع من الألياف الزجاجية هو آخر نسخة أُعدت للوحش البحري لتصوير الفيلم الشهير، العائد إلى العام 1975، ويتجاوز عرض فكيه 1.5 متر. وقد تم إدخاله المتحف من النافذة باستخدام رافعة بعدما تعذر تمريره عبر أبواب المصعد.

وقال رئيس المتحف بيل كرامر إنها «نهاية رحلة طويلة لبروس منذ الاستحواذ عليه العام 2016». وأضاف: «يسعدنا أن نرحب به في منزله الجديد».

ويُعتبر «بروس» الذي يزن أكثر من نصف طن أبرز المعروضات إلى الآن في مجموعة متحف جوائز الـ«أوسكار»، على أن تشمل المجموعة أيضًا، على سبيل المثال لا الحصر، حذاء جودي غارلاند الأحمر الشهير في «ذا ويزرد أوف أوز» ورداء دراكولا الذي ارتدته بيلا لوغوسي في الفيلم العائد إلى العام 1931.

واستلزمت ترجمة فكرة هذا المتحف المخصص للفن السابع نحو قرن. وكان من المفترض أن يكون العام 2017 موعد افتتاح المبنى الذي صممه المهندس المعماري الإيطالي رينزو بيانو، لكنه تأخر أكثر من مرة.

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