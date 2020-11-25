«ممنوع التحدث عن كورونا» في إحدى حانات روما

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 25 نوفمبر 2020, 10:32 صباحا
كريستينا ماتيولي تضع لافتة على حانتها قرب روما تنهي الزبائن الحديث عن «كورونا»، 19 نوفمبر 2020 (أ ف ب)

وسط عالم منشغل بجائحة «كوفيد-19»، وضعت حانة صغيرة في روما قانونها الخاص وأعلنته بوضوح لكل مرتاديها: «التحدث عن فيروس كورونا ممنوع»، إذ أن المالكة قررت أن توفر القليل من «الصفاء» من خلال إجبارهم على الامتناع عن تناول هذا الموضوع الطاغي على كل الأحاديث والمثير للقلق.

أمام آلة إعداد القهوة، تقول صاحبة حانة «فيلينغ» كريستينا ماتيولي لوكالة «فرانس برس»، «منذ أشهر والجميع لا يتحدث إلا عن الموضوع نفسه، لذلك شئنا أن نطري الجو من خلال مواجهة الوضع بالابتسامة».

ولا يعد تجاهل الجائحة أمرًا بهذه السهولة في إيطاليا التي كانت أول دولة أوروبية تعاني تفشي الفيروس، إذ سجلت منذ ظهوره فيها أكثر من 1.3 مليون إصابة، فيما ناهز عدد الوفيات 48 ألفًا.

ولمساعدة زبائن حانتها على التزام شرط الابتعاد عن مناقشة الوباء، وضعت كريستينا لافتة أخرى تقترح فيها «أفكار مواضيع للأحاديث»، بينها «الأخبار وحياة المشاهير والتاريخ والثقافة العامة».

وتؤكد صاحبة الحانة، البالغة 35 عامًا، أن ما تطلبه من زوار حانتها «ليس من باب نفي الواقع الراهن أو إنكاره، بل هو مجرد وسيلة لاستعادة بعض الصفاء».

وأثارت هذه المبادرة ارتياح برونا بياتزا التي جاءت لشراء تذاكر يانصيب من الحانة. وتقول هذه الزبونة الدائمة «طفح بنا الكيل من التحدث عن كوفيد، ففي كل مكان نذهب إليه، لا موضوع سواه».

وتضيف هذه السيدة البالغة الثامنة والخمسين: «أرغب في التحدث عن كل شيء إلا هذا الموضوع. أفضل التحدث عن الطقس، أو عن المشاهير، أو غير ذلك».

وتؤكد كريستينا أن رد فعل زبائنها «كان إيجابيًّا». وتروي وهي تتنقل بين الطاولات داخل الحانة وخارجها: «أضحكهم الأمر في البداية، وقالوا لي: الفكرة تعجبنا، فعلى الأقل ننسى قليلًا الوضع الذي نعيشه».

وتقفل كريستينا حانتها، في السادسة مساءً، بسبب القيود المرتبطة بالجائحة، على غرار ما تفعل حانات أخرى في المنطقة اعتبرت السلطات أن المخاطر فيها أقل من حانات غيرها فُرض عليها الإقفال التام.

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