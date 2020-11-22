باندا عملاق يظهر علنا للمرة الأولى

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 22 نوفمبر 2020, 10:37 صباحا
دببة باندا عملاقة في حديقة حيوانات في برلين (أ ف ب)

شاهد زوار حديقة أوهاندس للحيوانات، الجمعة، حيوان باندا عملاق ولد في هولندا، بلغ الشهر السابع من عمره تقريباً، مع أول ظهور علني أمام الجمهور.

ففي مناسبة إعادة فتح الحديقة بعدما أغلقت موقتاً، بسبب تدابير احتواء جائحة كوفيد-19، أمكن لزوارها أن يشاهدوا للمرة الأولى الباندا الذكر فين تشينغ، وفق «فرانس برس».

وقالت جوزي كوك، المسؤولة في الحديقة الواقعة في رينن بوسط هولندا «أعتقد أنه بخير، فأمه موجودة، وهو يشعر بالأمان وهذا بالتالي أمر جيد».

وأشارت كوك إلى أن الباندا «عاش في الحضانة لبضعة أشهر بدايةً، ثم خرج منها تدريجاً، وبدأ يمشي وها هو الآن يتسلق ويقع».

ووُلد فين تشينغ في الأول من مايو الفائت، من تزاوج طبيعي بين حيوانَي باندا عملاقين، أعارتهما الصين إلى هولندا عام 2017 لمدة 15 سنة.

وكلمة فين في اسم الباندا الصغير هي اختصار يشير باللغة الصينية إلى الرسام الهولندي فنسنت فان غوخ، في حين تعني كلمة تشينغ «نجمة».

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