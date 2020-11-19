نيوزيلندا تسعى لمنع السياح من قضاء حاجتهم في الشوارع

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 19 نوفمبر 2020, 10:35 صباحا
وعدت حكومة نيوزيلندا، الأربعاء، باتخاذ إجراءات في حق السياح الذين يقضون حاجتهم على الطرق (أ ف ب)

تعهدت حكومة نيوزيلندا، الأربعاء، باتخاذ إجراءات في حق السياح الذين لا يترددون في قضاء حاجتهم وسط أجمل المناظر الطبيعية في الأرخبيل.

ويشكو النيوزيلنديون دائمًا سلوك السياح الذين يأتون إلى بلدهم في منازل متنقلة لا تحوي مراحيض، ولا يترددون تاليًا في قضاء حاجتهم على طول الطرق، وفق «فرانس برس».

وأكد وزير السياحة ستيوارت ناش، خلال عرض الاستراتيجية السياحية لنيوزيلندا في مرحلة ما بعد جائحة «كوفيد-19»، أن هذا السلوك لا يطابق الصورة «النقية مئة في المئة» التي تريد نيوزيلندا إبرازها عن نفسها كبلد يشتهر بالجمال الطبيعي لمناظره الطبيعية.

وشدد ناش في تصريح للصحفيين على وجوب التزام السياح الأجانب بـ«صورة التنمية المستدامة» التي يسعى بلده إلى إعطائها، معتبرًا أن «قضاء الحاجة على طول الطرق والممرات المائية لا يشبه عادات» النيوزيلنديين.

وكشف ناش توجهًا لمنع السياح من استئجار منازل متنقلة لا تحتوي على مراحيض. وأضاف: «طموحي هو أن ينظر السياح الأكثر تطلبًا إلى نيوزيلندا على أنها واحدة من أفضل ثلاثة أماكن للزيارة».

وكانت السياحة قبل الجائحة أحد مصادر الدخل الرئيسية لنيوزيلندا التي كانت تستقبل نحو أربعة ملايين سائح أجنبي كل عام.

وكان هذا القطاع يدر على الاقتصاد نحو 16.2 مليار دولار نيوزيلندي (9.4 مليار يورو).

ونصح ناش السياح بأن يحذوا حذوه في المستقبل قبل الانطلاق لاستكشاف الروائع الطبيعية في بلده. وقال: «أدخل دائمًا (المرحاض) قبل أن أغادر المنزل».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«بي بي سي» تحقق في مقابلة أجرتها مع الأميرة ديانا العام 1995
دولى
نحو 60 عضوا بملتقى الحوار السياسي يطالبون بتعليق عضوية من تناولتهم «المزاعم ...
ليبيا
رئيس مجلس النواب المصري يدعو عقيلة صالح و«من يرغب من النواب الليبيين» للاجتماع ...
ليبيا
الولايات المتحدة تسمح لطائرات «737 ماكس» من «بوينغ» بالطيران مجددا
دولى
ترامب يقيل مسؤولًا عن أمن الانتخابات الرئاسية
دولى
دوري الأمم: إسبانيا تسحق ألمانيا بنتيجة ثقيلة وتتأهل إلى نصف النهائي
رياضة عالمية
ليبيا في مذكراته.. أوباما «انزعج» من توريط دولتين له.. وبايدن وصف خوض الحرب ...
ليبيا
لماذا تخلف المرجيني عن الدامجة والمريمي في منتخب ليبيا؟
رياضة محلية
قرار من القنصلية في صفاقس للتسهيل على الليبيين المغادرين تونس
ليبيا
عشرات آلاف الشكاوى من انتهاكات جنسية تطال حركة كشفية أميركية
منوعات
ورطة لمنتخب ليبيا.. وتونس تحلق في الصدارة بعد ساعات
رياضة محلية
نجاة أسترالي في الحادية والتسعين من حادث قفز بالمظلة
منوعات
 المزيد من منوعات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«الصحة» تجيب.. كيف تعد ملفا للعلاج على نفقة الدولة؟