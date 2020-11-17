نجاة أسترالي في الحادية والتسعين من حادث قفز بالمظلة

الرجل لم يصب سوى ببعض الأورام الدموية بعد سقوطه في البحر (أ ف ب)

نجا أسترالي يبلغ 91 عامًا من حادث تعرض له خلال ممارسته القفز بالمظلة، إذ لم يصب سوى ببعض الرضوض بعد سقوطه في البحر، بحسب ما أعلنت الشرطة الإثنين.

وتولى عدد من السكان بالقرب من واريوود إلى الشمال من سدني، إسعاف الرجل في الماء قرابة السادسة مساء الأحد، وفق «فرانس برس».

وتبين لفرق الإسعاف، التي حضرت وعاينت الرجل، أنه لم يتعرض سوى لبعض الخدوش والكدمات.

وعرضت بعض وسائل الإعلام صورًا للرجل الذي لم يُكشف اسمه، يظهر فيها وهو يمشي على الصخور بمساعدة المسعفين، فيما ساقه اليسرى مغطاة بضمادة.

ونقل الرجل إلى مستشفى «رويال نورث شور» في سدني لإجراء فحوص إضافية له.

وأشارت الشرطة إلى العثور على مظلته في الماء.