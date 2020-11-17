نجاة أسترالي في الحادية والتسعين من حادث قفز بالمظلة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 17 نوفمبر 2020, 12:55 مساء
الرجل لم يصب سوى ببعض الأورام الدموية بعد سقوطه في البحر (أ ف ب)

نجا أسترالي يبلغ 91 عامًا من حادث تعرض له خلال ممارسته القفز بالمظلة، إذ لم يصب سوى ببعض الرضوض بعد سقوطه في البحر، بحسب ما أعلنت الشرطة الإثنين.

وتولى عدد من السكان بالقرب من واريوود إلى الشمال من سدني، إسعاف الرجل في الماء قرابة السادسة مساء الأحد، وفق «فرانس برس».

وتبين لفرق الإسعاف، التي حضرت وعاينت الرجل، أنه لم يتعرض سوى لبعض الخدوش والكدمات.

وعرضت بعض وسائل الإعلام صورًا للرجل الذي لم يُكشف اسمه، يظهر فيها وهو يمشي على الصخور بمساعدة المسعفين، فيما ساقه اليسرى مغطاة بضمادة.

ونقل الرجل إلى مستشفى «رويال نورث شور» في سدني لإجراء فحوص إضافية له.

وأشارت الشرطة إلى العثور على مظلته في الماء.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بايدن يتعهد بـ3 ملايين وظيفة بـ«رواتب محترمة» ويوجه رسالة للأثرياء
دولى
كيف علقت الصحافة الفرنسية على ملتقى تونس؟
ليبيا
انطلاق حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية في بني وليد
ليبيا
كاركاتير حليم - ليبيا تحدد موعد انتخابات وفق أساس دستوري
كاريكاتير
قطر تمنح «إقامة دائمة» وفق هذه الشروط
عربى
مليون إصابة جديدة بـ«كورونا» في أميركا خلال أقل من أسبوع
دولى
وفاة وزير الخارجية السوري وليد المعلم
عربى
المنتخب الوطني يخسر أمام غينيا الاستوائية ويبتعد عن التأهل لـ«الكان»
رياضة محلية
«أوقاف الوفاق» توافق على تدشين 4 مساجد في الخمس والجفارة وطرابلس
ليبيا
سفن حربية مصرية تعبر «البسفور» التركي للمشاركة في مناورات مع روسيا (صور وفيديو)
دولى
اللواء عبد السلام الحاسي أمرا لقوات الصاعقة خلفا للفريق ونيس بوخمادة
ليبيا
ترامب يتراجع عن الاعتراف بفوز بايدن بعدما بدا متجهًا للإقرار بالهزيمة
دولى
 المزيد من منوعات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

واجه أمراض الشتاء بهذه الأسلحة الغذائية