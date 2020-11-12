نافورة جنيف خارج الخدمة في إطار التدابير الوقائية من «كوفيد-19»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 12 نوفمبر 2020, 11:59 صباحا
نافورة جنيف، 14 يونيو 2020 (أ ف ب)

لن تشغل نافورة جنيف الشهيرة التي تقذف مياهها على علو 140 مترا في بحيرة ليمان مجددا في ظل الموجة الثانية من وباء «كوفيد-19» التي تعاني منها سويسرا بشدة.

وأوقفت فوارة الماء هذه عن العمل لأغراض الصيانة، وكان من المفترض تشغيلها مجددا في 12 نوفمبر لكن مجلس الدولة في كانتون جنيف ارتأى أنه من الأفضل الإحجام عن هذه الخطوة، وفق «فرانس برس».

وقالت الحكومة المحلية في بيان «نظرا للوضع الصحي الراهن في سويسرا عموما وجنيف خصوصا نتيجة تفشي وباء كوفيد-19، قرر مجلس الدولة +تحييد+ رمز مدينة جنيف هذا موقتا في ظل الموجة الثانية. وهو يوجه بذلك نداء إلى السكان لحثهم على الحد من تنقلهم وتفسحهم قدر المستطاع».

وهي المرة الثانية التي تطالب فيها السلطات بوضع النافورة خارج الخدمة هذه السنة من جراء تفشي وباء «كوفيد-19».

وتوقفت النافورة عن العمل لمدة 83 يوما خلال تدابير العزل العام المعتمدة في الربيع الماضي.

وتسبح جنيف بقرارها هذا عكس التيار السائد في الكثير من المدن حول العالم التي اختارت تحويل معالمها الشهيرة إلى رمز للصمود في وجه الوباء من خلال الإضاءة عليها.

وتوضع فوارة المياه هذه التي تشغل منذ العام 1891، خارج الخدمة عادة خلال موجات البرد والرياح العاتية وأخيرًا الأوبئة.

وهي تضاء ليلا دعما لقضايا خيرية أو إنسانية أو دبلوماسية.

وتشهد سويسرا عموما ومنطقة جنيف خصوصا ارتفاعا شديدا في حالات الإصابة بـ«كوفيد-19» منذ بضعة أسابيع. وفرضت جنيف تدابير عزل جزئي لتفادي اكتظاظ المستشفيات كما الحال في بعض المناطق.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

القضاء البريطاني يتهم ممرضة بقتل ثمانية رضع
دولى
ملك البحرين يكلف نجله ولي العهد رئاسة الحكومة
دولى
«جمارك بنغازي»: ضبط 400 ألف قرص ترامادول بحاوية قادمة من شرق آسيا
ليبيا
عودة لـ«بوابة الوسط»: مهمة النصر صعبة وليست مستحيلة وسنبدأ من الجزائر
رياضة محلية
الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة ورعد على 8 مناطق في ليبيا
ليبيا
الغربان تسافر عبر الزمن ذهنيا
منوعات
ننشر التقرير الـ20 للمدعية العامة لـ«الجنائية الدولية» بشأن ليبيا
ليبيا
التونسي طارق ثابت مديرا فنيا لـ«الهلال»
رياضة محلية
كاركاتير حليم - عدالة و ... عدل
كاريكاتير
مديرية أمن بنغازي توضح ملابسات اغتيال الناشطة حنان البرعصي
ليبيا
كاركاتير خيري - سباق بايدن وترامب إلى البيت الأبيض
كاريكاتير
البعثة الأممية تعلن تفاصيل اجتماع «لجنة العشرة» العسكرية الثلاثاء
ليبيا
 المزيد من منوعات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هذا ما يخشاه العلماء بعد طرح لقاح «كورونا»