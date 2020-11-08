إكرام خليل تنتهي من تصوير «سيكرت صوص» لتوعية الأطفال وأسرهم

الإعلامية إكرام خليل في كواليس البرنامج (خاص لـ بوابة الوسط)

انتهت إكرام خليل، استشاري العلاقات الأسرية والنفسية، من تصوير حلقات برنامجها الجديد «سيكرت صوص»، والذي يهدف إلى توعية الأمهات والآباء بأسرار التربية الصحيحة والنماذج الخاطئة في التربية وتأثيرها على نفسية وسلوكيات الأبناء.

من المقرر إذاعة البرنامج خلال الفترة المقبلة على إحدى القنوات الفضائية، بجانب عرضه عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

وتدور حلقات برنامج «سيكرت صوص» داخل المطبخ والعمل على مزج بعض أسرار طبخ الأكلات المصرية الشهيرة وأسرار التربية، وتقديم الحلقات في إطار «لايت» تربوي، حيث يوضح البرنامج أسباب فساد طبخ أكلة كمثال ونموذج للتأثير السلبي على نفسية الطفل وذلك لتوصيل طرق التربية الصحيحة من خلال الطبخ.

البرنامج من إخراج عام مارين المصري، ومخرج دراما مايكل بيوح، وإعداد هيام رضا، وفكرة وتقديم إكرام خليل.