هولندا: ذبح 215 ألف دجاجة مصابة بإنفلونزا الطيور

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 07 نوفمبر 2020, 11:14 صباحا
صورة مؤرخة في 23 أكتوير 2020 لدجاج في هولندا (أ ف ب)

أعلنت وزارة الزراعة الهولندية ذبح 215 ألف دجاجة بياضة، بعد اكتشاف حالات إصابة بإنفلونزا الطيور في مزرعة دواجن في جنوب البلاد.

وقالت الوزارة في بيان: «في بويفليك في مقاطعة دروتن، تم اكتشاف انفلونزا الطيور (اتش 5) في مزرعة للدواجن البياضة».

وأوضحت «من المحتمل أن يكون نوعا شديد العدوى من إنفلونزا الطيور»، حسب «فرانس برس»، الجمعة.

وستذبح كل الدجاجات الموجودة في هذه المزرعة والتي يبلغ عددها حوالى 100 ألف لمنع انتشار الفيروس، وكذلك تلك الموجودة في مزرعة قريبة تضم 115 ألف دجاجة.

وأصدرت وزيرة الزراعة الهولندية كارولا شوتين حظرا على نقل الدواجن والبيض والسماد في منطقة تبلغ مساحتها عشرة كيلومترات حول المزرعة، وفقا للبيان.

في نهاية أكتوبر، ذبحت نحو 35,700 دجاجة في مزرعة تقع على مسافة كيلومترات قليلة من بويفليك.

وعزلت شوتين وقائيا في 23 أكتوبر كل مزارع الدواجن التجارية في هولندا بعد اكتشاف فيروس «إتش 5 إن 8» الذي يصيب الطيور لدى بجعتين ما دفع فرنسا إلى تكثيف إجراءات الوقاية.

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