اغتيال «ملك النقانق» في روسيا بالقوس والنشاب

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 03 نوفمبر 2020, 02:24 مساء
عنصران من الشرطة الروسية يضعان كمامتين في موسكو، 2 نوفمبر 2020 (أ ف ب)

فتحت السلطات الروسية تحقيقًا في جريمة قتل بالقوس والنشاب راح ضحيتها، الإثنين، رجل عرَّفت عنه وسائل إعلام محلية بأنه مستثمر يملك مصانع عدة للحوم الباردة، داخل حمام ساونا في منزله قرب موسكو.

وأعلنت لجنة التحقيق الروسية أن «عددًا من الرجال المقنعين دخلوا ليل الثاني من نوفمبر إلى البانيا (حمام الساونا الروسي التقليدي) في منزل الضحية، فقيدوا صاحب المنزل وزوجته وطلبوا تسليمهم الأموال الموجودة في البيت»، وفق «فرانس برس».

وأضاف البيان أن زوجة الضحية نجحت في أن تحرر نفسها وأبلغت الشرطة التي وجدت الرجل مقتولًا. وتابع: «بتفتيش مسرح الجريمة، عثر المحققون على القوس والنشاب الذي اُغتيل به الرجل».

وتمكن الجناة من الهرب بسيارة الضحية التي عُثر عليها قرب مدينة إيسترا الواقعة في شمال غرب موسكو.

وأفادت وكالات الأنباء الروسية بأن الشرطة أوقفت أحد هؤلاء مساء الإثنين.

ولم يورد البيان اسم المغدور، لكن وسائل الإعلام الروسية كشفت أنه فلاديمير ماروغوف الملقب بـ«ملك النقانق»، وفق وكالة «إنترفاكس».

وبحسب قاعدة بيانات «سبارك» من «إنترفاكس»، امتلك ماروغوف عددًا من مصانع تحويل اللحوم، وكان لا يزال عند مقتله شريكًا في ملكية أحدها ويحمل اسم «أوزيوركي كولباسي».

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