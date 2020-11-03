برلين تحقق بمقطع فيديو يظهر رجلا يجرّ شخصا متنكرا بزي ماكرون

إيمانويل ماكرون في زيارة لمصنع لمجموعة المنتجات الصيدلانية سيكنز بفيلنوف-لا-غارين-باريس (أ ف ب)

أعلنت شرطة برلين الاثنين أنها تحقق في شأن مدوّن عبر «يوتيوب» نشر تسجيل فيديو يظهره متجولا في شوارع العاصمة الألمانية بزي عربي تقليدي وهو يجرّ ويجلد شخصا غطى وجهه بصورة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وتأتي هذه الخطوة بعدما أثار الرئيس الفرنسي موجة سخط في أوساط المسلمين في بلدان عدة إثر تصريحات دافع فيها عن الحق في نشر رسوم الكاريكاتور باسم حرية التعبير، عقب قطع رأس المدرّس الفرنسي سامويل باتي منتصف أكتوبر على يد مهاجر إسلامي إثر عرضه على تلامذته رسوما كاريكاتورية عن النبي محمد، وفقا لوكالة فرانس برس.

وأوضحت شرطة العاصمة الألمانية عبر تويتر أن المدوّن ارتدى زيا عربيا تقليديا وجرّ وراءه بحبل أحد معارفه بعدما وضع له شعرا مستعارا وقناعا بوجه ماكرون، في حي نيوكولن ثم وجه له إهانات وادعى توجيه ضربات له.

وفي تسجيل مصوّر نشر السبت على الشبكة الاجتماعية، يظهر شاب يرتدي زيا عربيا تقليديا أبيض مع كوفية حمراء وبيضاء على الرأس، وهو يجر شخصا آخر في الشارع يرتدي زيا أسود مع شعر أشعر مستعار وقناع على شكل وجه إيمانويل ماكرون.

ويجر صاحب المقطع الرجل وراءه كالعبد في شارع مكتظ بالمارة في جنوب برلين حيث يعمد إلى جلده بين الحين والآخر. ويتبع بضعة شبان هذه المسيرة في الحي الذي يضم عددا كبيرا من المهاجرين العرب، ويبلغ المدوّن صاحب الفيديو حوالي عشرين عاما، وقد عرّفت عنه جريدة «تاغشبيغل» الألمانية على أنه السوري فايز كنفش المقيم منذ سنوات في برلين.

وينشر المدوّن عبر قناته على «يوتيوب» عشرات الفيديوهات ذات الطابع الترفيهي، رغم أن بعض المحتوى المقدّم يعكس منحى دينيا، بما في ذلك فيديو نشره أخيرا يستوقف فيه بعض المارة من الألمان في ساحة كبيرة في برلين لسؤالهم عما إذا كانوا يعلمون ما ينبغي عليهم فعله إذا ما أرادوا اعتناق الإسلام.

وفي ظل عدم درايتهم بالمطلوب لهذه الغاية، يطلب المدوّن السوري من هؤلاء النطق بالشهادتين موضحا لهم أن ذلك يتيح اعتناق الإسلام للراغبين بذلك. وفي النهاية، يقدم لهؤلاء هاتفا أو جهاز كمبيوتر محمولا.

وشهدت بلدان ذات غالبية مسلمة في الأيام الأخيرة تظاهرات مناهضة لفرنسا بعد تصريحات الرئيس إيمانويل ماكرون في شأن حرية نشر الرسوم الكاريكاتورية.

وفي ألمانيا حيث أبدت المستشارة أنغيلا ميركل تأييدها الرئيس الفرنسي، تجمع عدد قليل من المتظاهرين المناوئين لماكرون الخميس والجمعة في برلين، أمام بوابة براندنبورغ حيث مقر السفارة الفرنسية، مطلقين هتافات مناوئة لفرنسا.