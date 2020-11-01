متجر تجزئة يستأنف بيع الأسلحة للأميركيين

متجر تابع لسلسلة وولمارت في روزميد في ولاية كاليفورنيا الأميركية في 23 مايو 2019 (أ ف ب)

ستعيد مجموعة «وولمارت» الأميركية الأسلحة والذخائر إلى رفوف متاجرها لبيع التجزئة.

وكانت المجموعة اتخذت قرارا بسحبها، إثر تظاهرات عنيفة في فيلادلفيا قبل أيام من الانتخابات الرئاسية الأميركية، حسب «فرانس برس».

وتطورت تجمعات إثر مقتل رجل أسود على يد شرطيين إلى عمليات نهب، الأربعاء، مما أدى إلى توقيفات عدة. وبينت تسجيلات فيديو التقطتها وسائل إعلام محلية قبل أيام متجرا كبيرا من سلسلة «وولمارت» يتعرض للنهب في شمال مدينة فيلادلفيا.

وكما فعلت السلسلة خلال الصيف الفائت خلال تظاهرات أعقبت وفاة الأميركي الأسود جورج فلويد على يد الشرطة، قررت «وولمارت» نقل الأسلحة النارية والذخائر المباعة في ما يقرب من نصف متاجرها إلى نقاط آمنة.

وأفادت السلسلة في رسالة بأن «الحوادث بقيت معزولة جغرافيا، واتخذنا قرارا ببدء إعادة المنتجات إلى الرفوف». ويأتي هذا القرار قبل أيام من الانتخابات الرئاسية الأميركية المزمع إجراؤها الثلاثاء.

ورفض الرئيس، دونالد ترامب، مرارا الرد على تساؤلات عما إذا كان ينوي تسليم السلطة بهدوء في حال خسارته الانتخابات، مؤكدا أن عمليات التصويت عبر البريد، وهو أسلوب اعتُمد على نطاق واسع هذا العام بسبب جائحة كوفيد-19، قد تؤدي إلى عمليات تزوير، من دون تقديم أي أدلة على هذه الادعاءات.