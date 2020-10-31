«كورونا» ينهي مسيرة ألكسندر فيديرنيكوف

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 31 أكتوبر 2020, 01:47 مساء
الروسي ألكسندر فيديرنيكوف (يمين) إلى جانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال تفقد مسرح بولشوي في موسكو في 15 مارس 2005 (أ ف ب)

أعلن المسرح الملكي الدنماركي، الجمعة، وفاة قائد الأوركسترا الروسي، ألكسندر فيديرنيكوف، الذي قاد خصوصًا على مدى ثماني سنوات مسرح بولشوي الشهير في موسكو، عن 56 عامًا جراء مضاعفات إصابته بفيروس «كورونا المستجد».

وأشار المسرح الدنماركي، الذي كان فيديرنيكوف يقود الأوركسترا التابعة له، في بيان إلى أن فيديرنيكوف «توفي في موسكو، حيث كان يقيم أخيرًا إثر مضاعفات مرتبطة بكوفيد-19»، حسب «فرانس برس».

وكان ألكسندر فيديرنيكوف شغل بين 2001 و2009 منصب المدير الموسيقي وقائد الأوركسترا في مسرح بولشوي في موسكو، قبل الالتحاق بالأوركسترا السيمفونية في أودينسه الدنماركية.

وفي 2018، أصبح فيديرنيكوف قائد الأوركسترا الملكية الدنماركية والمدير الموسيقي والقائد الرئيسي في مسرح ميخايلوفسكي، في سان بطرسبورغ، وهي مهمات بقي يشغلها حتى مماته.

وخلال مسيرته، أخرج ألكسندر فيديرنيكوف أيضًا عرض الباليه «بحيرة البجع» في دار الأوبرا في باريس سنة 2004.

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