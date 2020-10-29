الكشف عن المرشحين النهائيين لجائزة السلام الدولية للأطفال

المكسيكية إيفانا أورتيغا سيريت المرشحة لجائزة السلام الدولية للأطفال (أ ف ب)

كشفت مؤسسة «كيدس رايتس» الهولندية عن أسماء المرشّحين النهائيين الثلاثة لنسخة العام 2020 من جائزة السلام الدولية للأطفال التي تمنحها وسبق أن فازت بها غريتا تونبرغ وملالا يوسفزاي.

وتمنح هذه الجائزة سنويا منذ العام 2005 لتكريم قاصر تمايز بدفاعه عن حقوق الأطفال، وفق «فرانس برس».

والمرشّحون النهائيون للجائزة هذه السنة هم إيفانا أورتيغا سيريت (12 عاما) وسيينا كاستيلون (18 عاما) وسدات رحمن (17 عاما)، بحسب ما أعلنت «كيدس رايتس» في بيان.

وقال الأسقف الجنوب أفريقي ديسموند توتو الحائز نوبل السلام وهو راعي هذه الجائزة منذ 12 عاما «إنهم فعلا جهات تغيير وقد أظهروا بوضوح أن في وسع الأطفال تحريك العالم».

ونشطت المكسيكية إيفانا أورتيغا سيريت كي تنظّف السلطات سدّ مدينتها التي تعاني من تلوّث المياه، حاشدة عشرات آلاف التواقيع على عريضة وأموالا لصالح منظمات غير حكومية.

أما الإيرلندية سيينا كاستلون المصابة بالتوحّد، فهي أنشأت موقعا إلكترونيا عندما كانت في الثالثة عشرة من العمر لمساعدة الأطفال الذين يعانون من صعوبات في التعلّم ومن التوحّد.

وينشط سدات رحمن من جهته في مجال الأمن الإلكتروني. وهو ابتكر تطبيقا للأجهزة المحمولة يساعد المراهقين على مواجهة مخاطر الإنترنت، وذلك إثر انتحار فتاة في الخامسة عشرة في بلده بنغلادش وقعت ضحية تخويف عبر الإنترنت.

وستقدّم الباكستانية ملالا يوسفزاي الحائزة هذه الجائزة الدولية سنة 2013 ونوبل السلام سنة 2014 نسخة العام 2020 من الجائزة في 13 نوفمبر خلال حدث ينظّم عبر الإنترنت.

وجائزة السلام الدولية للأطفال مرفقة بمبلغ مالي قدره 100 ألف يورو يستثمر في مشاريع على صلة بقضية الفائز، وهي كانت العام الماضي من نصيب الناشطة البيئية السويدية غريتا تونبرغ والكاميرونية ديفينا مالوم المناصرة لمبادرات السلام.