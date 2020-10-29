ندوة حول «إقامة الشركات الناشئة في مجال الوسائط الرقمية» في «الجونة السينمائي»

من ندوة إقامة الشركات الناشئة في مجال الوسائط الرقمية (خاص لـ بوابة الوسط)

استقبل مهرجان «الجونة السينمائي» في سادس أيامه الأربعاء، حلقة نقاشية بعنوان «إقامة الشركات الناشئة في مجال الوسائط الرقمية» أدارتها مريم فرج رئيس إدارة الاستدامة المؤسسية والتأثير الاجتماعي في مجموعة «إم بي سي».

الندوة حضرها المهندس عمر الحمامصي الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية، باسم الهادي المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة كيغامي، وكريم أبوجمرة المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «بيس أوف كيك»، و أحمد عباس مؤسس ديجاسي.

وقال أحمد عباس إن هناك العديد من الشركات الناشئة التي تأثرت خلال جائحة كورونا، لكن هناك أيضا تطبيق «منلي» الذي ولد في هذا الوقت وأخذ من الكورونا فرصة للازدهار، ولاقى نجاحا ورواجا كبيرا حيث يعمل التطبيق على خلق مساحة آمنة بين النجوم ومتابعيهم، مؤكدا «نسعى للتوسع في دول الخليج وضم العديد من الفنانين في الوقت الحالي».

من ناحيته قال كريم أبوجمرة إنه بالرغم من أن فكرة «بيس أوف كيك» جديدة ومميزة لكنها لاقت نجاحا كبيرا حيث إنهم أشرفوا على تحقيق 100 مليون مشاهدة غير مدفوعة للفيديوهات.

وأضاف «أكبر تحد واجهناه هو إقناع الرعاة في الاستثمار في المحتوي، فكنا نستخدم جميع مكاسبنا للتطوير من المحتوى الذي نقدمه وهذا ما ساعدنا على الوصول من 7 مشاهدات لـ 100 مليون مشاهدة».

وأشار باسم الهادي إلى أن دراسته كانت في الأصل في مجال الهندسة لكنه وجد شغفه أكثر في مجال التسويق، وبدأت «كيغامي» بمكتب صغير جدا العام 2011 في القاهرة والآن لها أكثر من مكتب وأصبحت في وقت قليل في مصاف رواد التسويق والإنتاج الرقمي.

وأشار المهندس عمر الحمامصي إلى أن مهرجان «الجونة السينمائي» وخص بالذكر «سينى جونه» يعملون على نقل الخبرات، وتشارك الأفكار المتميزة حيث يأتي العديد من مختلف دول العالم بأفكار جديدة، بالإضافة إلى التواصل مع الشركات.