طفل يموت برصاص مسدس كان يلعب به بحفل عيد ميلاده

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 27 أكتوبر 2020, 02:05 مساء
طفل أميركي يموت برصاص مسدس كان يلعب به في عيد ميلاده الثالث (أ ف ب)

 قضى طفل في الثالثة من العمر جراء إصابته برصاص مسدس كان يلهو به خلال حفل عيد ميلاده في مدينة بورتر بولاية تكساس الأميركية، على ما أعلنت شرطة المدينة الواقعة في جنوب الولايات المتحدة.

وبعد إصابته في الصدر، نقل الطفل بصورة طارئة إلى مركز لفرق الإطفاء حيث ما لبث أن فارق الحياة متأثرا بجروحه، وفق بيان لشرطة المدينة الواقعة على بعد حوالى أربعين كيلومترا شمال هيوستن، وفقا لوكالة فرانس برس.

وكان الطفل يحتفل بعيد ميلاده الثالث مع العائلة والأصدقاء، حين سمع بالغون حاضرون في الموقع صوت إطلاق نار بينما كانوا يلعبون بالورق.

وأشار المحققون إلى أن السلاح الذي أودى بحياة الطفل كان قد وقع من جيب أحد أفراد العائلة، وازدادت الحوادث من هذا النوع منذ إغلاق المدارس بسبب جائحة كوفيد-19، بحسب منظمة «مامز ديماند أكشن» المناهضة لانتشار الأسلحة في بلد يحوز ثلث البالغين فيه سلاحا ناريا واحدا على الأقل.

وقالت ممثلة المنظمة في تكساس كريستين باركر «مع وجود الأطفال لفترات أطول في المنزل خلال الجائحة، من المهم أكثر من أي وقت مضى تخصيص مواقع تخزين آمنة» للأسلحة، مشيرة إلى أن التحدي كبير للغاية.

وأظهر تحقيق لمنظمة «إيفريتاون فور غن سايفتي» تسجيل 97 وفاة على الأقل جراء إطلاق نار غير متعمد من أطفال أو قصّر منذ مطلع العام.

وتُصنف تكساس من بين الولايات الأميركية الأكثر تساهلا على صعيد التشريعات المرتبطة بالأسلحة النارية التي يضمن التعديل الثاني في الدستور الأميركي حيازتها وحملها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

عشرات الآلاف يتظاهرون ضد فرنسا في بنغلاديش
دولى
هل يحسم الشباب الأميركي المعركة الانتخابية؟
دولى
صفقة صواريخ أميركية لتايوان بقيمة 2,4 مليار دولار
دولى
بنزيما ومهمة استعادة الوصل مع الشباك في دوري أبطال أوروبا
رياضة عالمية
انطلاق الحوار السياسي الليبي برعاية أممية
ليبيا
«الواحة» للنفط: بدء ضخ الخام من حقل السماح إلى ميناء السدرة مرهون بعاملين
ليبيا
مصدر بشركة الواحة للنفط: إنجاز 80% من أعمال الصيانة ضمن خطة تعزيز الصادرات
ليبيا
البعثة الأممية توضح معايير اختيار المشاركين وأهداف ملتقى الحوار السياسي الليبي
ليبيا
بعد 40 ساعة استجواب.. «سبب محرج» لفرنسا وراء تمويل القذافي حملة نيكولا ساركوزي
ليبيا
حزب سوداني يسحب دعمه السلطة احتجاجا على التطبيع مع «إسرائيل»
عربى
«البريقة» تعلن حلا لأزمة الوقود في المناطق الوسطى والشرقية
ليبيا
في استطلاع «بوابة الوسط»: كتاب ونشطاء يرحبون باتفاق وقف إطلاق النار ويطالبون ...
ليبيا
 المزيد من منوعات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

حقائق عن سرطان الثدي الوراثي