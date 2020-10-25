بالصور: بازار «أنتِ الأمل» لسيدات ليبيات بمجهودات شخصية في بنغازي

بنغازي - بوابة الوسط: مريم العجيلي | الأحد 25 أكتوبر 2020, 01:46 مساء
منتجات وأعمال يدوية لسيدات وفتيات ليبيات في بازار «أنتِ الأمل». (الوسط)

أقيم في مدينة بنغازي بازار «أنتِ الأمل» لأعمال يدوية لسيدات وفتيات ليبيات عاملات في بيوتهن بمجهودات شخصية وهو فكرة وتنفيذ الناشطة الاجتماعية سعاد لعبدالله.

وقالت سعاد لعبدالله لـ«بوابة الوسط» الأحد إن «فكرة البازار جاءت بعد أن نشرت عبر صفحتي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عددا كبيرا من أعمال النساء اليدوية، والتي وصلت لحوالي 36 منشطا فرديا».

وأضافت: «البازار مجهود شخصي، اعتمدت على منتج النساء العاملات في بيوتهن، وأعلنت عن إقامته منذ قرابة الشهر، وعلى أن يكون المشتركات نساء والحضور نساء فقط ، وتحصلت على مقر مدرسة والكمامات مجانا، ولم نتلق أي دعم مادي من أي جهة حكومية لدعم النشاط أو البازار».
 
ولفتت سعاد لعبدالله إلى أن «الهدف من البازار هو التعريف بمنتج النساء العاملات في بيوتهن والمساعدة على البيع وشكرهن لأنهن لم يتوقف دور المرأة فقط على انتظار السيولة وغيرها»، منوه إلى أن «المشاركات وصلن إلى 30 مشاركة، من ضمنها مشاركة مشغل يدوي يضم ما يقارب من 10 سيدات».

واعتبرت سعاد لعبدالله «قيام المدعوات بشراء المنتجات وتواصلهن مع المشاركات للتعاون لاحقا هو النجاح الذي تحقق من خلال هذا البازار»، مشيرة إلى أنه «سيكون هناك بازار آخر للمشتركات البارزات في البازار، وسيكون هناك مفاجآت كثيرة قريبا جدا».

منتجات وأعمال يدوية لسيدات وفتيات ليبيات في بازار «أنتِ الأمل». (الوسط)
طفلة أمام الملصق الإعلاني لبازار «أنتِ الأمل». (الوسط)
منتجات وأعمال يدوية لسيدات وفتيات ليبيات في بازار «أنتِ الأمل». (الوسط)
حظور مميز للأطفال بالزي الوطني الليبي في بازار «أنتِ الأمل». (الوسط)
منتجات وأعمال يدوية لسيدات وفتيات ليبيات في بازار «أنتِ الأمل». (الوسط)
منتجات وأعمال يدوية لسيدات وفتيات ليبيات في بازار «أنتِ الأمل». (الوسط)
حظور مميز للأطفال بالزي الوطني الليبي في بازار «أنتِ الأمل». (الوسط)
حظور مميز للأطفال بالزي الوطني الليبي في بازار «أنتِ الأمل». (الوسط)
منتجات وأعمال يدوية لسيدات وفتيات ليبيات في بازار «أنتِ الأمل». (الوسط)
الملصق الإعلاني لبازار «أنتِ الأمل». (الوسط)
منتجات وأعمال يدوية لسيدات وفتيات ليبيات في بازار «أنتِ الأمل». (الوسط)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شركة سامسونغ تعلن وفاة رئيسها عن عمر يناهز 78 عاما
اقتصاد
ترامب يدلي بصوته مبكراً في الانتخابات الرئاسية بفلوريدا
دولى
إجلاء المئات جراء حريق في ميناء لوهافر شمال فرنسا (فيديو)
دولى
ضخ وتفريغ 31 مليون لتر بنزين بمستودع رأس المنقار في بنغازي
ليبيا
خبراء وجرائد فرنسية يرصدون تحديات ما بعد «اتفاق جنيف»
ليبيا
إصابة 3 أطباء بمستشفى «ابن سينا» في سرت بفيروس «كورونا»
ليبيا
«أمن طرابلس»: رجل في حالة سكر يقتل مؤذنا.. وعصابة تغتصب سيدة بعد خطفها من زوجها
ليبيا
«الدفاع التركية» تنشر صورا من تدريب عناصر تابعة لحكومة الوفاق
ليبيا
«أجوكو»: تشغيل حقل «النافورة» النفطي في زمن قياسي
ليبيا
ترامب: الوضع خطير جدا ومصر قد تفجر سد النهضة
عربى
حكم بالسجن على طالبة فرنسية كتبت أن أستاذ التاريخ «يستحق» الموت
دولى
القبض على المتهمين بسطو مسلح على محال تجارية في بنغازي
ليبيا
 المزيد من منوعات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

خطورة مشاكل الغدة الدرقية