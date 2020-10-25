بالصور: بازار «أنتِ الأمل» لسيدات ليبيات بمجهودات شخصية في بنغازي

منتجات وأعمال يدوية لسيدات وفتيات ليبيات في بازار «أنتِ الأمل». (الوسط)

أقيم في مدينة بنغازي بازار «أنتِ الأمل» لأعمال يدوية لسيدات وفتيات ليبيات عاملات في بيوتهن بمجهودات شخصية وهو فكرة وتنفيذ الناشطة الاجتماعية سعاد لعبدالله.

وقالت سعاد لعبدالله لـ«بوابة الوسط» الأحد إن «فكرة البازار جاءت بعد أن نشرت عبر صفحتي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عددا كبيرا من أعمال النساء اليدوية، والتي وصلت لحوالي 36 منشطا فرديا».

وأضافت: «البازار مجهود شخصي، اعتمدت على منتج النساء العاملات في بيوتهن، وأعلنت عن إقامته منذ قرابة الشهر، وعلى أن يكون المشتركات نساء والحضور نساء فقط ، وتحصلت على مقر مدرسة والكمامات مجانا، ولم نتلق أي دعم مادي من أي جهة حكومية لدعم النشاط أو البازار».



ولفتت سعاد لعبدالله إلى أن «الهدف من البازار هو التعريف بمنتج النساء العاملات في بيوتهن والمساعدة على البيع وشكرهن لأنهن لم يتوقف دور المرأة فقط على انتظار السيولة وغيرها»، منوه إلى أن «المشاركات وصلن إلى 30 مشاركة، من ضمنها مشاركة مشغل يدوي يضم ما يقارب من 10 سيدات».

واعتبرت سعاد لعبدالله «قيام المدعوات بشراء المنتجات وتواصلهن مع المشاركات للتعاون لاحقا هو النجاح الذي تحقق من خلال هذا البازار»، مشيرة إلى أنه «سيكون هناك بازار آخر للمشتركات البارزات في البازار، وسيكون هناك مفاجآت كثيرة قريبا جدا».

منتجات وأعمال يدوية لسيدات وفتيات ليبيات في بازار «أنتِ الأمل». (الوسط)

طفلة أمام الملصق الإعلاني لبازار «أنتِ الأمل». (الوسط)

منتجات وأعمال يدوية لسيدات وفتيات ليبيات في بازار «أنتِ الأمل». (الوسط)

حظور مميز للأطفال بالزي الوطني الليبي في بازار «أنتِ الأمل». (الوسط)

منتجات وأعمال يدوية لسيدات وفتيات ليبيات في بازار «أنتِ الأمل». (الوسط)

منتجات وأعمال يدوية لسيدات وفتيات ليبيات في بازار «أنتِ الأمل». (الوسط)

حظور مميز للأطفال بالزي الوطني الليبي في بازار «أنتِ الأمل». (الوسط)

حظور مميز للأطفال بالزي الوطني الليبي في بازار «أنتِ الأمل». (الوسط)

منتجات وأعمال يدوية لسيدات وفتيات ليبيات في بازار «أنتِ الأمل». (الوسط)

الملصق الإعلاني لبازار «أنتِ الأمل». (الوسط)

منتجات وأعمال يدوية لسيدات وفتيات ليبيات في بازار «أنتِ الأمل». (الوسط)