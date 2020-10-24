أخطأ فربح مليوني دولار

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 24 أكتوبر 2020, 01:07 مساء
رجل يربح مليوني دولار من خلال تذكرة يانصيب اشتراها بالخطأ (الإنترنت)

اشترى سمير مزاحم (56 عامًا) بطاقة يانصيب، دون أن يعلم أن هذه البطاقة ستجعله من أصحاب الملايين، وما زاد الأمر إثارة أنه اشتراها عن طريق الخطأ.

ويسكن مزاحم في مدينة ديترويت بولاية ميشيغن، وكان يحتفظ برقم تذاكر اليانصيب في تطبيق بهاتفه الشخصي، وفي إحدى المرات تذكر أنه اشترى بطاقة إضافية على غير العادة دون أن ينتبه، حسب جريدة «نيويورك بوست» الأميركية، الجمعة.

وشعر مزاحم في البداية بالضيق، إذ اعتقد أنه بدد أمواله القليلة على بطاقة خاسرة عن طريق الخطأ، حسب «سكاي نيوز عربية».

لكن عندما عاد إلى تطبيق هاتفه في وقت لاحق، وقارن أرقام التذكرة مع الأرقام الفائزة، صعق من حجم المفاجأة، إذ ربح مليوني دولار أميركي.

وقال مزاحم إنه لم يصدق أن الأمر حقيقي، واستغرق الموضوع أيامًا حتى استوعب أن الخطأ الذي ارتكبه أثمر عن مليوني دولار.

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