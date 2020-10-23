«CPABE» تعتمد برنامج شهادات المختصين بمشاركة ليبية

قائمة فريق الخبراء الجمعية الدولية لمحترفي التصميم للجميع«CPABE». (الإنترنت)

اعتمدت الجمعية الدولية لمحترفي التصميم للجميع المعروفة اختصارا بـ«CPABE» برنامج شهادات المتخصصين في مجال إمكانية الوصول إلى البيئة العمرانية المعروف بـ«التصميم للجميع» بمشاركة الخبير الليبي، المهندس، أحمد الرضا.

وقال المهندس أحمد الرضا لـ«بوابة الوسط» الجمعة إن «التصميم للجميع أو ما يعرف بالتصميم الشامل والمتعلق بإمكانية وصول واستخدام وفهم البيئة العمرانية من قبل الجميع موضوع حديث ولا يزال لا يجري تعليمه في المناهج التعليمية للعمارة أو هندسة البناء إلا في دول العالم الأول».

وأضاف: «لقد طورنا إطارا معرفيا لتشجيع المهندسين في جميع أنحاء العالم لتعلم هذا الموضوع وتطبيقه، وحددنا مستوى الامتحان لكل شهادة ونوع الأسئلة ومحددات الخبرة عند المتقدم لكل مستوى ونوعية المشاريع والمعايير التي قام بتطبيقها».

وأشار الرضا إلى أن «الشعور الذي أفرحني أكثر من كوني أحد الخبراء الذين أعدوا هذا البرنامج هو وجود علم بلادي ليبيا إلى جانب أعلام دول العالم الأول، وهذا منحني أملا بأننا إن شاء الله في ليبيا نحقق شيئا يجعل بلادنا في ركب الدول المتقدمة».

ولفت المهندس أحمد الرضا إلى أن «المهندسة المعمارية من بنغازي، هدي الحاسي، ستتقدم في امتحان المستوى الأول نهاية الشهر الجاري، والتي أتمني لها النجاح لتنال شهادة المستوى الأول ومن ثم إن شاء الله تتقدم لباقي المستويات الثاني والثالث»، متمنيًا أن يهتم صناع القرار في ليبيا بـ«التصميم للجميع» في مشروع إعادة إعمار ليبيا.

وتمنح الشهادة الدولية بمستوياتها الثلاثة وإعداد امتحانات مراقبة للبرنامج حسب «المستوى الأول متخصص مساعد في الوصول للبيئة العمرانية»، و«المستوى الثاني محترف إمكانية الوصول المتقدم للبيئة العمرانية»، و«المستوى الثالث محترف إمكانية الوصول للبيئة العمرانية الخبير».

ويضم فريق الخبراء بـ«CPABE» الخبير الليبي المهندس أحمد الرضا، وكولين جونز، وريتشارد كولينغورث، من نيوزيلندا، وديفيد كابوزي من الولايات المتحدة الأميركية، ودلفين خيمينيز، من إسبانيا، وأوين أوهيرليهي، من أيرلندا، وكاترينا باباميشيل، من اليونان، وإيفور أمبروز، من بريطانيا، ومويسن محجوبنيا من كندا، وجوزيف كوان، من هونغ كونغ، وماري آن جاكسون، من أستراليا، وسوباش فاشيشث، من الهند، وساتوشي كوس، من اليابان.

الناشط المدني،المهندس أحمد الرضا. (الإنترنت)