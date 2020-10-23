بطريقة طريفة.. فتيات يلفتن النظر لمشكلة في شوارع مدينتهن

الفتيان ركبن الألواح في شوارع المدينة الروسية للفت الانتباه نحو مشكلة تجمع المياه (أرشيفية: الإنترنت)

قرر بعض الفتيات في مدينة يوجنو-ساخالينسك الروسية لفت الأنظار لمشكلة تجمع المياه في بعض شوارع المدينة بنشر صورهن على ألواح التزلج المائية في الشوارع.

وكتب حساب «Ya_luzha_u_doma» على «إنستغرام» الذي نشر إحدى الصور «نحن نعمل بنشاط على تطوير السياحة في منطقتنا واستثمار الأموال في هذا القطاع.. لكننا نحتاج إلى شيء فريد لاجتذاب السائح.. ولدينا مثل هذا المكان في مدينتا.. كيف ستجد فرصة لركوب ألواح التزلج المائية والتقاط صور رائعة للمدينة لولا بركة الماء الموجودة بالقرب من البناء 111-B في شارع أوكراينسكايا؟»، وفق «روسيا اليوم».

وتبعا لبعض وسائل الإعلام فإن البركة التي ظهرت في الصور التي انتشرت أخيرًا هي ثاني بركة لافتة للنظر في شوارع مدينة يوجنو-ساخالينسك، وأوائل سبتمبر الفائت نشر أحد الحسابات على «إنستغرام» صورا لبركة شارع Tikhookeanskaya بالمدينة تفاعل معها نحو 14 ألف شخص.

ومن جانبها أشارت الخدمة الصحفية لمكتب رئيس بلدية المدينة إلى أن مشكلة بركة المياه في شارع Tikhookeanskaya معروفة منذ مدة ويراقب الخبراء وضعها باستمرار لمعالجتها.. لدينا خطة لترميم الفناء المقابل للبناء الذي توجد قربه البركة، وهناك جدول زمني نلتزم به لعمليات الترميم، والبركة الموجودة في شارع أوكراينسكايا ستعالج مشكلتها أيضا وفق الجدول الزمني الرسمي، كما سيتم ترميم وتجديد 20 فناء يطل على 54 بناء في المدينة.