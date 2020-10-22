سمكة قرش تهاجم 3 سائحين

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 22 أكتوبر 2020, 12:27 مساء
سمكة قرش تحاول اقتحام قفص معدني به 3 سائحين (دايلي ميل)

حاولت سمكة قرش بيضاء ضخمة اقتحام قفص معدني به ثلاثة سائحين أثناء الغوص، بجزيرة غوادالوبي بالقرب من المكسيك.

وقال الغواص خبير أسماك القرش جيم بارتينغتون إن السائحين كانوا على بعد بوصات من القرش المفترس الذي حاول كسر القفص ومهاجمتهم، وفقا لجريدة «ديلي ميل» البريطانية.

قال جيم: «كنا ندير رحلة استكشافية حصرية بعنوان شارك ويك للبحث عن أكبر أسماك القرش البيضاء العظيمة في العالم وتصويرها والغوص معها، ونحن نستخدم الطُعم سمك التونة بشكل أساسي، عادةً لجذب أسماك القرش».

وأوضح، «نزور منطقة تقوم فيها أسماك القرش بالفعل بالصيد بشكل طبيعي، لذلك في العديد من المناسبات لا تكون هناك حاجة حتى للطعم لأن الفضول الطبيعي يكفي في بعض الأحيان لجذب انتباه أسماك القرش».

واستطرد، أن سمكة القرش التي هاجمت القفص أنثى ناضجة، يبلغ وزنها حوالي طنين، وكانت سمكة القرش الأكبر التي رآها جيم في المحيط من قبل وأطلق عليها اسم Bullet بسبب علامة مميزة على زعنفة ظهرها تشبه الرصاص.

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