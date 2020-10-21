«برغركينغ» تستعد لإطلاق «البرغر المزيف» السري

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 21 أكتوبر 2020, 02:12 مساء
الوجبة الجديدة سيتم إطلاقها لفترة محدودة (أرشيفية: الإنترنت)

تطلق سلسلة مطاعم «برغركينغ» في اليابان وجبة سريعة وسرية تعرف بـ«البرغر المزيف»، وذلك ابتداءً من 23 أكتوبر.

وذكر موقع «فوكس نيوز» أن «البرغر المزيف» (fake burger) سيكون متوافرًا على مدى أسبوعين فقط في بعض فروع «برغركينغ» في اليابان، وفقًا لـ«سكاي نيوز».

ووفقًا لملصق، نشره المطعم عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، فإن البرغر يبدو أنها سيكون ذهبيًّا أو أصفر اللون. لذلك، فمن المحتمل ألا يكون «برغر» حقيقيًّا على الإطلاق.

وأُرفقت الصورة بتغريدة، جاء فيها: «لا يمكننا إخبارك بتفاصيل المذاق والمحتويات حتى الآن.. لكن بمجرد تناوله، ستدمن بالتأكيد طعمه اللذيذ»، بحسب ما ذكر موقع «فوكس نيوز» الإخباري الأميركي.

ويعتقد أن تكلفة «البرغر المزيف» السري ستكون أرخص من وجبة «Whopper».

وواجه «برغركينغ» قبل شهرين انتقادات قوية بسبب استخدام أحد منافذ عملاق الوجبات السريعة الأميركية في الصين مكونات منتهية الصلاحية.

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